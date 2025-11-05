Окупантів вже посунули: в ISW повідомили про важливі контратаки ЗСУ на Донеччині

Українські військові не лише стримують ворога, але й відтісняють угруповання РФ.

На Донеччині українські військові мають успіхи на окремих ділянках фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA, карта ISW

Що повідомили аналітики:

Українські військові контратакують ворога на Донеччині

ЗСУ вдалося просунутися вперед біля кількох населених пунктів

У тактичному районі Костянтинівка-Дружківка українські військові здійснили низку успішних контратак. Про це в новому звіті повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначили, що українські сили мають успіх щонайменше в районі двох населених пунктів на цій ділянці фронту і водночас стримують атаки армії країни-агресорки Росії.

Де зафіксовано просування українських сил

Нещодавно ЗСУ прорвалися на південь від Предтечиного та на південь від Олександро-Шультиного. Також Сили оборони зберігають свою присутність на південних схід від Костянтинівки, де нібито раніше були росіяни.

Окрім цього, згідно з підтвердженням російських джерел, успіхи ЗСУ мають і в районі населених пунктів Шахове, Нове Шахове та Заповідне.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Яка мета росіян на Донеччині - думка нардепа

Главред писав, що народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попередив про намір окупаційних військ РФ реалізувати завдання кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо окупації всього Донбасу.

Саме тому міста Покровськ і Костянтинівка на Донеччині зараз опинилися на шляху російських військ.

Ситуація у Донецькій області - останні новини

Нагадаємо, один із українських військових повідомив, що у Покровську тривають запеклі міські бої. Ситуація залишається динамічною - ворог активно застосовує артилерію, дрони та керовані авіаційні бомби.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що особисто для Володимира Путіна Покровсько-Мирноградський напрямок нині є одним із головних пріоритетів.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що за інформацією журналіста німецького видання Bild Юліана Репке, російські окупанти захопили 85% Покровська.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

