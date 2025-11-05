Рус
Читати російською
"Втратили 80% міста": військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську

Руслана Заклінська
5 листопада 2025, 13:07
Bild із посиланням на військових повідомляє, що РФ контролює більшу частину Покровська.
'Втратили 80% міста': військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську
Ситуація у Покровську / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Південь", 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Коротко:

  • РФ контролює більшу частину Покровська
  • Під Мирноградом ЗСУ загрожує оточення
  • Покровськ намагаються утримати, що уникнути "символічної поразки" в очах США

У районі Покровська на Донеччині ситуація стрімко загострюється. Російські війська продовжують наступ та намагаються повністю оточити українське угруповання. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військових, які безпосередньо беруть участь у боях.

За словами співрозмовників видання, РФ уже прорвалася на околиці Покровська, а частина міста фактично перебуває під їхнім контролем. Хоча офіційно в Україні стверджують, що українські сили утримують позиції і противник відступає, реальна картина, кажуть військові, виглядає набагато загрозливіше.

"Путін зараз кидає всі сили на цей регіон. Ситуація вкрай важка. Ми втратили 80 відсотків міста, все ще боремося за 20 відсотків, але й там програємо. Хлопці в Мирнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі, вони фактично оточені", - розповів високопоставлений офіцер ЗСУ.

Ще один боєць, який обороняє позиції під Мирноградом, сказав Bild, що відхід із міста практично неможливий.

"Навіть якби ми отримали наказ на відхід, ми, ймовірно, не вижили б. Найімовірніше, ніхто з нас не добереться до Родинського живим. Краще залишитися на позиції й дочекатися, коли нас або звільнять, або візьмуть у полон", - зізнався він.

Ситуація у Покровську нагадує Бахмут

Видання зазначає, що нинішні події під Покровськом дедалі більше нагадує ситуацію у Бахмуті. Тоді рішення про відступ довго не ухвалювали.

"Так, ситуація схожа. Ми героїчно захищаємося, заявляємо, що Росія перебуває в гіршому становищі, ніж вона визнає, а потім відступаємо", - заявив український дипломат.

На думку частини військових і дипломатів, рішення тримати Покровськ до останнього має не лише військові, а й політичні причини. Зокрема, у Києві побоюються, що втрата міста може бути розцінена в США як "символічна поразка" України.

'Втратили 80% міста': військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську
Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка мета наступу на Покровськ - думка експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що напрямок Покровськ–Мирноград є одним із головних пріоритетів для Путіна. Росія стягує туди підрозділи й техніку, зменшуючи активність на Харківщині та Сумщині.

За його словами, мета окупантів - захопити Покровськ і Мирноград, щоб відкрити шлях на Слов’янськ і Краматорськ. Ситуація на напрямку дуже складна, оскільки ворог тисне та намагається перерізати українські логістичні шляхи.

Бої у Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська штурмують місто, застосовуючи артилерію, дрони та керовані авіабомби. Речник 7-го корпусу ДШВ Сергій Окішев розповів, що найгарячіший напрямок - північний схід міста, де ЗСУ проводять зачистку та стримують спроби ворога закріпитися в міській забудові.

Також українські сили провели кілька контратак у районі Костянтинівки та Дружківки, повідомляє Інститут вивчення війни. ЗСУ просунулися на південь від Предтечиного та Олександро-Шультиного, а також утримують позиції на південний схід від Костянтинівки.

Крім цього, на напрямку Покровська росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу, повідомив старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади). Окупанти діють хвилями малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Читайте також:

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

війна в Україні Покровськ новини України війна Росії та України





