"Росія грає ва-банк": експерт розповів, що може статися після штурму Покровська

Військовий аналітик розкриває, чому Кремль робить ставку саме на Покровсько-Мирноградський фронт.

Російські війська зосереджують основні зусилля на захопленні Покровська та Мирнограда / Колаж: Главре, фото 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, УНІАН

Кратко:

Путін вважає Покровсько-Мирноградський напрямок пріоритетним

РФ перекидає сили з Харківщини та Сумщини до Покровська

Особисто для Володимира Путіна Покровсько-Мирноградський напрямок нині є одним із головних пріоритетів. Про це в ефірі День.LIVE заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, російське командування, ймовірно, перекидатиме додаткові сили та техніку, щоб посилити тиск на українську оборону. Для цього ворог може знімати ресурси з інших ділянок фронту.

Росія зменшує активність на Харківщині та Сумщині

"Вже зараз фіксується значне зменшення інтенсивності бойових дій на півночі Харківщини, а також на території Сумщини, бо звідти була забрана ефективна та дієва частина підрозділів, зокрема, російські дроноводи, які перекинуті в Покровськ", — зазначив експерт.

Селезньов підкреслив, що для противника надзвичайно важливо окупувати Покровськ і Мирноград, адже це відкриває можливості для подальших атак у напрямку Слов’янська та Краматорська.

Ситуація на Покровському напрямку

Водночас ситуація в районі Покровська, за словами експерта, залишається надзвичайно складною.

"Ворог продовжуватиме чинити тиск на наших оборонців не тільки шляхом інфільтрації своїх сил та засобів, але й шляхом перерізання ключових логістичних магістралей, якими ми забезпечуємо наших оборонців в районі Покровська і Мирнограда", — наголосив Селезньов.

Очікуються запеклі бої біля Родинського і Котлиного

Експерт попередив, що найближчим часом очікуються інтенсивні бої поблизу Родинського, Красного Лиману, Першого Травня і Котлиного.

"Бо відстань між лещатами оперативного оточення, за різними оцінками, від 3 до 7 кілометрів. Саме така відстань створює серйозні загрози для наших логістів, бо ця територія прострілюється російськими мінометниками, артилеристами, але найактивніше працюють на цій ділянці оператори FPV-дронів. Для нашої логістики там надзвичайно складна ситуація. Але і при цьому ми маємо змогу проводити ротацію сил та засобів і підвозити все необхідне для наших оборонців", — підсумував Селезньов.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чи буде наступ на Дніпро не буде — думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що навіть у разі окупації Покровська російські війська не зможуть просунутися в напрямку Дніпра.

За його словами, такий наступ позбавлений військової логіки, адже у ворога бракує ресурсів для проведення масштабної операції.

"Наприклад, якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс їм цей ресурс розпорошувати на Павлоград і Дніпро, якщо логічніше рухатися на Добропілля і Дружківку", — зазначив експерт.

Коваленко додав, що основні зусилля противник, ймовірно, зосередить на південному напрямку, де контроль над кількома ключовими населеними пунктами може створити для РФ певні тактичні переваги.

Ситуація на фронті - новини за темою

