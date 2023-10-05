Українцям повернуть гроші за ремонт зруйнованого в ході війни житла: Рада прийняла закон

В Україні компенсуватимуть витрати на ремонти, які власники зруйнованого війною житла вже провели власним коштом

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"За" закон про компенсацію проголосували 310 нардепів / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні людям будуть компенсувати витрати на ремонти, які вони ‒ як власники зруйнованого війною житла - вже провели власним коштом. Відповідні правила прописані в законопроєкт № 10063.

"За" проголосували 310 нардепів. Як повідомили в Мінінфраструктури, нові виплати включать до програми "єВідновлення".

Тому і механізм їх отримання українцями буде таким же:

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спочатку людина подає заяву на отримання компенсації через "Дію";

потім заяву розглядає експертна комісія і визначає розмір виплати.

При цьому є ряд важливих нюансів, відзначили в Мінінфраструктурі. Зокрема, одержувачам не потрібно надавати чеки, розписки, фото - і відеофіксацію або інші докази того, що вони провели ремонт.

"При бажанні вони (докази – Главред) можуть бути додатково надані комісії, але не є обов'язковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", – пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами чиновників, під час визначення розміру компенсації комісії будуть орієнтуються на акти первинного огляду пошкодженого житла, які виробляються після пошкодження в результаті війни. Також буде враховуватися затверджений Кабміном чек-лист вартості будматеріалів і робіт.

Грошова допомога українцям

Нагадаємо, що українці зможуть отримати від 200 тисяч до 1 млн грошової допомоги. На таку компенсацію мають право люди, які отримали поранення при виконанні своїх службових обов'язків.

В Україні триває програма підтримки від ООН. 6600 гривень допомоги можуть отримати переселенці. Гроші також дадуть тим, хто вже повернувся додому після вимушеного від'їзду через війну.

Українці можуть скористатися можливістю отримати допомогу в розмірі 40 тисяч гривень від датської ради у справах біженців. На велику суму зможуть претендувати офіційно зареєстровані ФОП.

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