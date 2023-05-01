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Українцям влітку потрібно буде заплатити податки на житло: як правильно порахувати

Дмитро Відоменко
1 травня 2023, 16:15 оновлено 2 травня, 19:56
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Українці до 1 липня отримають квитанції для сплати податку на нерухомість. Платити потрібно за квартири площею від 60 квадратів.
Монети, податки
Монети та податки / колаж фото УНІАН

Громадяни України аж до 1 липня 2023 року мають отримати квитанції для сплати податку на нерухомість. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної податкової служби.

Як говориться в тексті, платити потрібно за квартири площею від 60 квадратних метрів і за приватні будинки площею від 120 квадратних метрів.

Згідно із законодавством, ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року (і не може перевищувати 1,5% за квадратний метр).

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Оскільки в нинішньому році податок нараховується за звітний 2022 рік, то ставка податку розраховується виходячи з мінімальної зарплати в розмірі 6,7 тисячі грн (тобто максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 100,5 грн).

Наприклад, в українця є квартира в Києві загальною площею 65 квадратних метрів. Значить, сума податку розраховується як результат множення загальної площі квартири і ставки податку, яка затверджена рішенням КМДА (зараз вона становить 1,5 % ‒ 90,0 грн за квадратний метр).

Відповідно, розрахунок суми податку: (65-60) помножити на 100,5 дорівнює 502,5 грн.

Нагадаємо, популярне українське фінустанова Monobank з 1 вересня 2022 року підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

Пізніше економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.

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