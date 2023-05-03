6600 тисячі гривень допомоги від ООН: хто в Україні має право і як отримати гроші

В Україні триває програма підтримки від ООН. Гроші видаватимуть рівними частинами протягом трьох місяців - по 2,2 тисячі щомісяця.

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Хто в Україні має право на гроші ООН і як їх отримати / колаж фото УНІАН

В Україні досі триває програма підтримки від організації об'єднаних Націй. Про це йдеться в повідомленні на сайті Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

За словами чиновників, гроші видаватимуть рівними частинами протягом трьох місяців (по 2,2 тисячі грн на людину).

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Для того, щоб оформити допомогу, потрібно попередньо заповнити форму або зателефонувати за контактним номером в своїй області. Допомогу від ООН можуть отримати переселенці - мешканці Харківської, Сумської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областях та постраждали від військової агресії РФ. Крім того, гроші дадуть тим, хто вже повернувся додому після вимушеного від'їзду через війну.

Крім того, важливо, щоб сім'я раніше не отримувала допомогу від ООН і мала офіційний дохід у розмірі до 5,4 тисячі грн на людину.

Гроші можна буде отримати через платіжну Western Union − в разі, якщо у вас немає банківського рахунку. Крім того, також люди можуть отримати гроші через відділення банку, в якому вони обслуговуються.

Далі - програма ООН діятиме в Україні до тих пір, поки триває війна. Також українці мають право на допомогу від уряду країни (тут йдеться про переселенців з окупованих територій).

Крім того, чиновники вказали чинні в різних регіонах України адреси пунктів збору даних і наголосили, що списки доповнюватимуться в міру відкриття нових пунктів реєстрації.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео про рішення ООН з приводу того, що кожен росіянин винен Україні по 2000 доларів:

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