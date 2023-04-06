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Житло за мільйони доларів та елітні авто: журналісти розповіли, скільки "намолив" Павло з УПЦ МП

6 квітня 2023, 11:13
Журналісти з Bihus.Info провели дослідження і показали неймовірно дороге майно митрополита Павла з УПЦ МП.
Митрополит Павло, Мерс
Митрополит Павло / колаж фото УНІАН та скріншот їх відео

Колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь), який підозрюється українськими правоохоронцями у виправданні збройної агресії РФ і розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, має у власності особняк за 1 млн доларів США і дорогі авто. Про це йдеться в розслідуванні проєкту Bihus.Info.

З 2016-го митрополиту належить авто-кросовер Mercedes-Benz Gle 350 2013 року випуску, вартість якого становила близько 53 тисячі доларів США. А з січня 2022-го - мікроавтобус Mercedes-Benz 220, який коштує від 88 тисяч доларів США.

"Останнім часом митрополита помічали на подовженому чотирьохсотому Mercedes, оформленому новим у 2018 році. Такий салон коштує від 135 тисяч доларів. Але де-юре він митрополиту не належить", - кажуть розслідувачі.

відео дня

У селі Вороньків (Київська область) у Павла є двоповерховий будинок площею 580 квадратних метрів, побудований на ділянці площею 40 соток. У 2016 році його виставляли на продаж за 1,3 млн доларів США, а в описі говорилося, що він повністю мебльований виробами італійських і англійських майстрів. Також на території є ще один двоповерховий гостьовий будинок площею 170 квадратних метрів, альтанка і будинок охорони.

Також у Павла є майновий комплекс зі складами і корівниками. Земля під ними (трохи понад 6 гектарів) належить сільраді, але митрополит її орендує і здає в суборенду Олександру Матвієнку. На того оформлена фірма МПЛ Агро, яка зареєстрована за адресою комплексу Лебідя.

Ще у митрополита є будинок площею 506 квадратних метрів, який розташований в Печерському районі Києва. За даними розслідувачів, там є турецька лазня, фінська сауна, басейн і окремий ліфт. Журналісти припускають, що його орієнтовна вартість може бути понад 1 млн доларів.

Скандали з УПЦ МП та Києво-Печерською Лаврою

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древній слов'янський і український. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

Пізніше міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив, що уряд визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. №519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української Православної церкви будівель і споруд".

"Низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, тому що саме держава є власником цих об'єктів", - написав він.

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УПЦ МП війна Росії та України
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