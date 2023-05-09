Як українцям отримати 40 тисяч грн допомоги: чому потрібно поспішити

Українці можуть скористатися можливістю отримати допомогу в розмірі 40 тисяч грн від Данської ради у справах біженців.

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Українцям потрібно поспішити оформляти грошову допомогу від / колаж Главред, фото УНІАН

Громадяни України, які постраждали від україно-російської війни і проживають в межах Іванківської громади (Київська область), можуть аж до четверга, 10 травня, використовувати можливість отримати допомогу в розмірі 40 тисяч грн від Данської ради у справах біженців. Подати документи можна через сайт за відповідним посиланням.

Крім заявки, людям, які бажають отримати гроші, потрібно детально описати свою бізнес-ідею. Заявки розглядатимуться від ВПО (внутрішньо переміщених осіб), які проживають в Іванківській громаді, а також громадян, які офіційно зареєстровані в цій місцевості.

Сума допомоги, до слова, буде різною для всіх − на виплату в розмірі до 40 тисяч грн можуть претендувати фізичні особи. А, в свою чергу, на велику суму зможуть претендувати офіційно зареєстровані ФОП (фізичні особи-підприємці).

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Як кажуть у Данській раді, пріоритет у фінансовій допомозі надається тим громадянам, джерело доходу яких зруйнували або пошкодили (йдеться про господарські приміщення, техніку тощо). Якщо українець планує отримати кошти для створення нового бізнесу, то йому потрібно надати конкретний бізнес-план з усіма статтями витрат.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео про рішення ООН з приводу того, що кожен росіянин винен Україні по 2000 доларів:

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