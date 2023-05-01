Українці зможуть отримати від 200 тисяч до 1 млн грошової допомоги: хто має право

Частина українців з 1 травня зможуть отримати одноразову грошову допомогу. Її розмір коливатиметься від 200 тисяч до 1 млн грн.

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Банкомат і купюри / Колаж фото УНІАН

Деякі українці тепер зможуть отримати одноразову грошову допомогу, розмір якої коливатиметься від 200 тисяч до 1 млн грн. Відповідний закон набрав чинності 1 травня.

Згідно з документом, на таку компенсацію мають право люди, які отримали поранення під час виконання своїх службових обов'язків у зоні бойових дій.

В першу чергу це:

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працівники об'єктів критичної інфраструктури;

держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування.

При цьому в разі загибелі таких людей одноразова грошова допомога за шкоду життю і здоров'ю призначається і виплачується членам їх сімей. До них, як повідомляється в законі, відносяться:

батьки – якщо вони до досягнення загиблим (померлим) повноліття не були позбавлені стосовно нього батьківських прав;

один з подружжя, який не одружився вдруге;

малолітні та / або неповнолітні діти;

повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою отримання освіти в освітніх установах різного рівня (але строго до 23 років);

повнолітні діти, у яких немає і не було своїх сімей;

повнолітні діти, у яких є сім'ї, але які отримали інвалідність до досягнення повноліття;

утриманці загиблого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія.

Якою буде грошова допомога

Згідно з документом, одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров'ю особам з інвалідністю I групи встановлюється в розмірі 800 тис.грн.

І, крім того:

особам з інвалідністю II групи - 500 тис. грн;

особам з інвалідністю III групи - 200 тис. грн;

у разі загибелі (смерті) – 1 млн грн.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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