Українці зможуть отримати від 200 тисяч до 1 млн грошової допомоги: хто має право

Деякі українці тепер зможуть отримати одноразову грошову допомогу, розмір якої коливатиметься від 200 тисяч до 1 млн грн. Відповідний закон набрав чинності 1 травня.
Згідно з документом, на таку компенсацію мають право люди, які отримали поранення під час виконання своїх службових обов'язків у зоні бойових дій.
В першу чергу це:
- працівники об'єктів критичної інфраструктури;
- держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування.
При цьому в разі загибелі таких людей одноразова грошова допомога за шкоду життю і здоров'ю призначається і виплачується членам їх сімей. До них, як повідомляється в законі, відносяться:
- батьки – якщо вони до досягнення загиблим (померлим) повноліття не були позбавлені стосовно нього батьківських прав;
- один з подружжя, який не одружився вдруге;
- малолітні та / або неповнолітні діти;
- повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою отримання освіти в освітніх установах різного рівня (але строго до 23 років);
- повнолітні діти, у яких немає і не було своїх сімей;
- повнолітні діти, у яких є сім'ї, але які отримали інвалідність до досягнення повноліття;
- утриманці загиблого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія.
Якою буде грошова допомога
Згідно з документом, одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров'ю особам з інвалідністю I групи встановлюється в розмірі 800 тис.грн.
І, крім того:
- особам з інвалідністю II групи - 500 тис. грн;
- особам з інвалідністю III групи - 200 тис. грн;
- у разі загибелі (смерті) – 1 млн грн.
Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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