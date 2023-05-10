200 тисяч на ремонт житла: як українці через 'Дію' можуть отримати грошову допомогу

Українці зможуть подати заяву у застосунку "Дія" та отримати кошти на ремонт квартири, будинку чи кімнати в гуртожитку.

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Українці зможуть отримати до 200 тисяч гривень компенсації / колаж Главред: фото: УНІАН

Мінцифри запустили у застосунку "Дія" послугу єВідновлення. Подавши заявку, можна отримати кошти на ремонт пошкодженого житла, яке постраждало під час бойових дій.

"Відтепер українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву в "Дії" та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис.грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване", - про це повідомляє пресслужба "Дії".

Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.

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Щоб отримати допомогу:

Повідомте про пошкоджене майно у застосунку "Дія".

Відкрийте спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми.

Заповніть заяву на допомогу в застосунку "Дія", перевірте та відправте в оборобку.

Місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Ви отримаєте підтвердження та кошти на картку "єВідновлення". Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.

Кошти надаються, якщо житло:

Пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022.

Розміщене на неокупованій чи деокупованій території.

Підлягає відновленню.

Не було відремонтоване самостійно.

Дивіться відео про те, як українські водії можуть отримати компенсацію за постраждале через війну авто:



Грошова допомога українцям

Нагадаємо, що українці зможуть отримати від 200 тисяч до 1 млн грошової допомоги. На таку компенсацію мають право люди, які отримали поранення під час виконання своїх службових обов'язків.

В Україні триває програма підтримки від ООН. 6600 гривень допомоги можуть отримати переселенці. Гроші також дадуть тим, хто вже повернувся додому після вимушеного від'їзду через війну.

Українці можуть скористатися можливістю отримати допомогу в розмірі 40 тисяч грн від Данської ради у справах біженців. На велику суму зможуть претендувати офіційно зареєстровані ФОП.

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