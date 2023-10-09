'Жінок ґвалтували поруч з тілами друзів': розкрито жахливі подробиці різанини в Ізраїлі

Учасники фестивалю зникли безвісти, або вбиті, або потрапили в полон.

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Знайдено понад 200 тіл в районі, де проходила вечірка / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

ЗМІ відновили у подробицях те, що відбулося на фестивалі електронної музики Nature Party біля кордону сектора Гази, коли туди увірвалися терористи ХАМАС.

Як пише BILD, о 6:30 того дня пролунав сигнал повітряної тривоги. Але люди не встигли далеко від'їхати - дорогою з Гази, через півгодини, прибули перші бойовики.

Спочатку кілька поліцейських і озброєних чоловіків намагалися стримати терористів, але потім ті взяли кількістю.

відео дня

"Ті гості фестивалю, хто пішки побіг в пустелю на схід, подалі від Гази, в основному вижили, хоча деяким бойовики і стріляли в спину. Ті, хто опинився на парковці, біля дороги, поблизу машин або в найближчому лісі, були вбиті або захоплені в полон", - йдеться в матеріалі видання.

Терористи холоднокровно розстрілювали тих, хто ховався під машинами.

"Жінок ґвалтували поруч з тілами їхніх друзів, їх трупами", - розповів один з очевидців журналу Tablet Magazine. Зґвалтованих дівчат або вбивали, або відвозили в Газу. На багатьох відео у полонянок між ніг тече кров.

Загалом різанина тривала близько трьох годин. Потім терористи стали грабувати автомобілі і тіла. Лише після полудня, через шість з гаком годин з початку атаки, на місце прибули перші ізраїльські солдати.

Напад терористів ХАМАС на учасників фестивалю - дивіться відео:

Різанина на музичному фестивалі - головне

Палестинські бойовики вбили понад 260 осіб і захопили десятки в полон біля кордонів сектора Гази. Ці події вже називають "наймасовішою різаниною в історії Ізраїлю".

За словами очевидців, терористи стріляли по людях з автоматів і РПГ, застосовували ножі і знущалися з тіл. На деяких жертвах видно сліди тортур - з простреленими головами і зв'язаними за спину руками.

Зокрема, вдалося ідентифікувати двох учасниць вечірки. Одну терористи самі показали на фото роздягненою і без свідомості, іншу вкрали на очах у її хлопця. Доля зниклих невідома.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів.

Сьогодні десятки ізраїльських винищувачів атакували ворожі цілі в районі Аль-Фуркан. Стверджується, що район, де розташована мечеть, служить нібито "гніздом" ХАМАСу, звідки відбуваються атаки на територію країни.

Західні ЗМІ стверджували, що напад ХАМАСу був для ізраїльської розвідки несподіваним. The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль. У статті наголошується, що офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС з серпня, щоб розробити повітряний, наземний і морський план вторгнення.

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