Росія готує ракетний удар по Україні: експерт розповів про можливість нової атаки

Експерт Жданов прогнозує, що ракети РФ будуть готові до застосування протягом найближчого тижня.

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Військовий експерт повідомляє про підготовку РФ до ракетного удару / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, ua.depositphotos.com

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Росія активізує авіабазу "Енгельс" і накопичує ракети Х-101/55 для удару по Україні

Жданов каже, що ракети будуть готові до застосування за тиждень-два після техобслуговування

Російська армія найближчим часом може завдати масштабного ракетного удару по території України. Активність РФ, зокрема на аеродромі базування бомбардувальників Ту-95МС "Енгельс", свідчить про підготовку до атаки.

Кількість ракет Х-101/55 на цій базі різко зростає. Про можливі терміни удару, накопичені запаси ракет і пріоритетні цілі Кремля розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

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Моніторингові канали зафіксували рекордну активність на авіабазі "Енгельс-2" за час повномасштабної війни. За останні чотири дні там приземлилося вісім військово-транспортних літаків Іл-76, які, за даними, доставляють вантаж із крилатими ракетами Х-101/55.

За словами Олега Жданова, російська армія здатна випускати до 100 ракет різних типів щомісяця.

"Я думаю, що РФ трохи змінила тактику. Після наших ударів по аеродрому, в тому числі „Енгельс", скоріш за все, росіяни не тримають на аеродромі боєзапас. Після тих вибухів і пожеж, які там сталися, я думаю, боєзапас тримається десь на складах", — зазначив Жданов.

Він додав, що після серії масованих ракетно-шахедних атак по українських територіях потрібно підготувати літаки до нового бойового застосування. Тому партія ракет, ймовірно, доставлена транспортною авіацією.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

"Ці літаки стратегічної авіації, такі як Ту-95, стоять заправлені і споряджені. Тому така партія прийшла, зараз вони заправлять, будуть проводити технічне обслуговування літаків і спорядять їх ракетами", — пояснив експерт.

Для України це означає, що наказ на застосування ракет може надійти у будь-який момент, повідомив експерт.

"Я не вважаю, що вони вже повністю готові. Спочатку всі ракети потрібно прийняти, перевірити, обслужити і підготувати до бойового використання. На це знадобиться приблизно тиждень, а можливо й близько десяти днів", — заявив Олег Жданов.

Атаки на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська РФ здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА типу "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області.

Пізніше зʼясувалося, що в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували.

Крім того, президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що він "дуже розчарований" масованими обстрілами України, які відбулись минулими вихідними. При цьому Америка все ще не вводить жорсткі санкції проти Росії, щоб не зіпсувати "угоду".

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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