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Чи варто українцям купувати долар зараз: фінансовий аналітик дав чітку відповідь

Альона Вороніна
30 травня 2025, 05:28
3585
За словами аналітика, курс долара у червні може або впасти, або майже не змінитися. Експерт розповів, що варто зараз українцям робити з доларами.
Чи варто українцям купувати долар зараз: фінансовий аналітик дав чітку відповідь
Чи варто українцям купувати долар зараз - аналітик відповів/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Що буде з доларом у червні
  • Чи варто зараз українцям купувати долари
  • Як зараз краще зберігати долари

Купувати долари зараз, наприкінці травня, немає сенсу, адже у червні курс долара або впаде, або майже не зміниться.

Подорожчання долара у червні не варто очікувати. Таким прогнозом поділився фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, пише "РБК-Україна".

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"Короткостроково, для спекуляцій, долар купувати зараз, принаймні, я не бачу якогось значного сенсу. Бо історично, червень для валютного ринку це або нейтральний місяць для курсу, або місяць падіння долара. Лише чотири рази за 25 останніх років долар дорожчав саме в червні. І лише один раз більше ніж на 1%", – сказав Шевчишин.

Тому, за його словами, перед таким місяцем купувати долари сумнівно.

"Здорожчання долара не варто очікувати. А ось вже липень та серпень, там можуть бути вже зовсім інші тренди", – зазначив експерт.

Він наголосив, що Національний банк України має значні золотовалютні резерви, тому значного падіння гривні не варто очікувати. Але в довгостроковій перспективі варто бути до такого готовими.

"Але ж воно (падіння гривні – ред.) буде, бо попереду є багато років. Середньостроково-довостроково я залишаюся в очікуванні послаблення гривні", – сказав він.

У відповідь на запитання, чи є "безпечний" курс долара, за яким краще купувати валюту, фінансовий аналітик відповів, що так, такий курс є. Він зазначив, що існує потенціал для зростання. Все, що нижче 41,5 гривні – дуже привабливо для купівлі. Особливо якщо людина, яка купує долари, буде зберігати стратегію не спекуляцій, а зберігання і накопичення.

"Можна покласти ці долари в банки під 1-2% річних. Або валютні ОВДП, вони є. Є навіть пропозиції щодо єврооблігацій України невеликими об'ємами. Просто збереження готівкової валюти, можливо, зараз не найкращий варіант", – підсумував Шевчишин.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українцям дали цінну пораду, купувати чи продавати долари зараз. Експерти все ж не рекомендують продавати валюту без необхідності.

Також раніше повідомлялося, що зміни будуть більш динамічними – банкір озвучив курс долара в червні 2025. Тарас Лєсовий спрогнозував прогноз курсу на червень 2025 та які будуть фактори впливу на нього.

Нагадаємо, долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту" – який курс валют на 29 травня. Курс долара впав вперше після чотирьох днів зростання.

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Хто такий Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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