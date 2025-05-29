"Їй дуже весело": інсайдер розкрив деталі особистого життя свіжорозлученої Джессіки Альби

Стисло:
- Джессіка Альба розлучилася з чоловіком
- Інформатори з оточення зірки розкрили, як тепер складається її життя
Чотири місяці тому американська акторка Джессіка Альба підтвердила чутки про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком і батьком трьох її дітей Кешем Ворреном. Очевидно, таке рішення було дуже виваженим, адже артистка вже активно займається пошуком нового коханого.
Днями артистку застукали із загадковим чоловіком: разом вони прогулювалися в парку Ріджентс, Лондон, обіймалися і цілувалися. Це породило нові чутки - Альба вже знайшла заміну Воррену.
Втім, це припущення виявилося більш зухвалим, ніж реальна ситуація на любовному фронті Джесіки. Видання Us Weekly, спираючись на слова інсайдерів, зазначає, що хоч акторка й перебуває в активному пошуку, особливої людини, яка б повністю заволоділа її увагою, у неї немає.
"Джессіка ходить на побачення, але зараз не зустрічається ні з ким конкретним. Їй дуже весело ходити на тусовки з подружками і бути більш спонтанною. Вона приймає всю увагу, яку їй надають", - повідомляє інформатор.
Також голлівудська зірка планує продати особняк, у якому вона жила з Кешем Ворреном і дітьми: будинок у Беверлі-Гіллз уже виставлено на торги за 19 мільйонів доларів. "Вона шукає новий будинок, щоб вони з дітьми могли почати все з чистого аркуша. Вона хоче нового простору, щоб створити нові спогади", - додає інсайдер.
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Хто така Джессіка Альба?
Джессіка Альба - американська акторка і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби розпочалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.
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