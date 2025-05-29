Путін вперше заговорив про наступника - хто його замінить, названо прізвища

Російський диктатор Путін може залишатись при владі до 2036 року, а чутки про наступника мають чітку провокаційну мету, зазначив Золотарьов.

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Путін вперше заговорив про наступника - хто його замінить / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Золотарьов:

Путін публічно заговорив про свого наступника

Такі заяви мають на меті перевірити поведінку людей з політичними амбіціями

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін в рамках пропагандистського фільму "Росія. Кремль. Путін. 25 років" вперше заговорив про свого наступника. Заяву кремлівського лідера під час чату на Главред прокоментував політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Зазвичай про такі речі не говорять даремно. Багато хто в цьому контексті говорить про Дюміна, але це не факт. Адже син є у Патрушева, і за віком з "кремлівських принців" він підходить. Колись Іванову пророкували велике майбутнє, але з ним сталося нещастя, і він зійшов з політичного небосхилу. Поки що про наступників Путіна говорити передчасно", - зазначив політолог.

За його словами, заяви про можливих наступників Путіна часто мають провокаційний характер. Їхня мета може полягати в тому, щоб виявити претендентів, щоб за потреби їх нейтралізувати або послабити. Прикладом є ситуація з Дюміним, якого називали потенційним наступником і для якого Курська операція мала стати випробуванням. Однак суттєвих результатів від нього не було, і згодом про нього майже перестали згадувати.

"Зрештою, останнє слово буде за Путіним. Система влади в Росії така, що там немає абсолютної самодержавності, а є компроміс інтересів цілого ряду груп. Та фігура, яка буде представлятися найбільш прийнятною, на ній і зупиняться. Але це не так, як уявляють деякі, тобто що буде чи не спадкоємний принц.У будь-якому випадку, в найближчі рік-два ця тема абсолютно неактуальна. Що там буде до кінця нинішнього президентського терміну Путіна – подивимося", - додав він.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, як Путін грає на почуттях Трампа, до якого вибору США підштовхують Україну, та чи можливий крах Росії:

Золотарьов вказує на те, що Путін може залишатися при владі до 2036 року, якщо дозволить стан здоров’я. Чутки про його заміну двійником експерт вважає малоймовірними, хоча деякі візуальні деталі викликають питання. Загалом, ознак того, що Путін готується залишити посаду, наразі не спостерігається.

"А з політичної точки зору заява про наступників була провокацією руху серед людей з амбіціями, щоб подивитися на їхню поведінку", - резюмував він.

Наступник Путіна - хто може стати наступним президентом РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін несподівано порушив тему свого можливого наступника, зазначивши, що за це місце може розгорітися конкуренція між кількома претендентами.

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов прокоментував цю ситуацію.

Він наголосив, що серед озвучених імен є повністю нереалістичні варіанти — наприклад, Рамзан Кадиров, який, за його словами, не має жодного шансу стати президентом РФ. Водночас Морозов визнав, що в списку є й більш імовірні кандидатури.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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