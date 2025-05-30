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Важкий вибір для України: Золотарьов змалював похмуру перспективу

Анна Ярославська
30 травня 2025, 02:30
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Німеччина, Франція та Британія не здатні тягнути фінансування війни, оскільки перебувають у найжорстокішій бюджетній кризі.
Золотарьов, ЗСУ
Україна не потягне ведення війни своїми силами / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Головні тези:

  • Слова "великої трійки" розходяться з ділом
  • Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією
  • У Києва є всього два варіанти

Україна може опинитися перед важким вибором - або підписати невигідний мир, або опинитися сам на сам із російським агресором. Таку думку під час чату на Главреді озвучив політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

"На жаль, стратегічний баланс для нас зводиться до того, що ми ризикуємо опинитися сам-на-сам із Росією за умови недостатньої підтримки з боку європейських партнерів, насамперед, великої європейської трійки", - сказав він.

За його словами, лідери великої трійки - Британії, Німеччини та Франції - роблять гучні заяви, в яких слова радикально розходяться з ділом. Це політика, яка не забезпечена ресурсами і не спирається на реальні можливості. Як приклад він навів розмови про миротворців, а потім з'ясувалося, що без американців нічого не вийде, і вільних військ у Європи практично немає. Зокрема, у Франції це всього лише Іноземний легіон - це 10 тисяч військовослужбовців. У Британії всі сухопутні сили - це трохи більше 70 тисяч осіб.

Крім того, Німеччина, Франція та Британія здатні заткнути дірку в бюджеті на утримання державного апарату, але тягнути фінансування війни ці країни не в змозі, з огляду на те, що вони перебувають у найжорстокішій бюджетній кризі, а війна коштуватиме щонайменше 4 мільярди доларів щомісяця.

Сама Україна не потягне ведення війни своїми силами. Доходи українського бюджету не дозволяють виділяти такі суми.

"Зараз ми "доїдаємо" останні пакети допомоги, які були підписані Байденом. А що далі? Війна - це завжди гроші, гроші і ще раз гроші. Будь-який військовий скаже, що перемогу не можна купити за гроші, але й без грошей вести війну нереально", - пояснив політолог.

"Тому, судячи з усього, нас штовхають до важкого вибору: або підписання миру на принизливих для України умовах, що спричинить політичну турбулентність у нашій країні, або залишитися сам на сам із Росією і воювати з нею далі, не маючи достатніх для цього ресурсів. До цього зводиться політика Трампа", - резюмував Золотарьов.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, до якого вибору штовхають Україну США:

Меморандум про припинення вогню - що відомо

Як писав Главред, 28 травня президент України Зеленський заявив, що світ і Україна вже понад тижжень чекають від Росії так званий меморандум про умови припинення війни. Але Кремль замість конструктивних пропозицій знову висуває старі ультиматуми.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва справді готує проєкт документа з умовами "врегулювання". Його нібито мали передати Україні після проведення обміну полоненими за формулою "1000 на 1000", однак так і не передали.

Пізніше Лавров заявив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною має відбутися 2 червня в Стамбулі. Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на зустрічі в Туреччині.

Тим часом агентство Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з перебігом переговорів, пише, що Росія висунула низку умов, без яких, на думку Кремля, укладення мирної угоди неможливе. Серед іншого російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії.

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