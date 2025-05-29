"Я була в паралельному світі": поп-співачка розповіла про пережиту кому

За словами артистки, головне, у чому вона переконалася: "у житті потрібно поводитися добре".

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МакSим розповіла про пережиту кому / колаж: Главред, фото: instagram.com/artist.maksim, скріншот

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Що відчувала МакSим у комі

Хто з нею "розмовляв"

Російська співачка Марина Абросимова, відома під псевдонімом МакSим, яка висловилася проти повномасштабної війни лише у загальних рисах, поділилася своїми відчуттями під час коми, у яку впала 2021 року на кілька місяців. Про це вона розповіла в інтерв'ю росЗМІ.

Під час цього стану вона ніби була в паралельному світі й розуміла свій стан, стверджує МакSим.

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"Я була в якомусь паралельному світі, прекрасно розуміла все. Перебувала в холоді, але коли мене облили крижаною водою, нічого не відчула. Повз пройшла жінка і сказала, що, мабуть, моляться за мене", - розповіла МакSим.

За словами артистки, головне, у чому вона переконалася: "у житті потрібно поводитися добре".

"Адже незалежно від того, вірить людина у вищі сили, загробне життя чи ні, вона однаково опиниться в тому самому місці, з якого їй пощастило повернутися", - впевнена МакSим.

Коли МакSим була в комі, до неї наблизилися люди в пальто, як вона стверджує, і сказали дослівно: "З тобою ще хочуть попрощатися". Будучи романтичною натурою, я вирішила, що йдеться про мою колишню молоду людину. У продовження вони додали: "Як тільки попрощаєшся, повернешся назад, пообіцяй!" Я пообіцяла".

Співачка МакSим - останні новини

Нагадаємо, МакSим розповіла ведучій Ксенії Собчак, що під час клінічної смерті вона потрапила в іншу, потойбічну реальність.

А також МакSим виписалася з лікарні через два місяці після госпіталізації, і майже весь час вона провела в штучній комі.

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Хто така співачка МакSим? МакSим - російська співачка, автор-виконавець і музичний продюсер. Заслужена артистка Карачаєво-Черкеської Республіки (2013), заслужена артистка Республіки Татарстан (2016).

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, співачка МакSим акуратно висловилася проти війни у своїх соцмережах у загальних рисах.

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