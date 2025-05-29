"Я була в паралельному світі": поп-співачка розповіла про пережиту кому

Ви дізнаєтеся:
- Що відчувала МакSим у комі
- Хто з нею "розмовляв"
Російська співачка Марина Абросимова, відома під псевдонімом МакSим, яка висловилася проти повномасштабної війни лише у загальних рисах, поділилася своїми відчуттями під час коми, у яку впала 2021 року на кілька місяців. Про це вона розповіла в інтерв'ю росЗМІ.
Під час цього стану вона ніби була в паралельному світі й розуміла свій стан, стверджує МакSим.
"Я була в якомусь паралельному світі, прекрасно розуміла все. Перебувала в холоді, але коли мене облили крижаною водою, нічого не відчула. Повз пройшла жінка і сказала, що, мабуть, моляться за мене", - розповіла МакSим.
За словами артистки, головне, у чому вона переконалася: "у житті потрібно поводитися добре".
"Адже незалежно від того, вірить людина у вищі сили, загробне життя чи ні, вона однаково опиниться в тому самому місці, з якого їй пощастило повернутися", - впевнена МакSим.
Коли МакSим була в комі, до неї наблизилися люди в пальто, як вона стверджує, і сказали дослівно: "З тобою ще хочуть попрощатися". Будучи романтичною натурою, я вирішила, що йдеться про мою колишню молоду людину. У продовження вони додали: "Як тільки попрощаєшся, повернешся назад, пообіцяй!" Я пообіцяла".
Співачка МакSим - останні новини
Нагадаємо, МакSим розповіла ведучій Ксенії Собчак, що під час клінічної смерті вона потрапила в іншу, потойбічну реальність.
А також МакSим виписалася з лікарні через два місяці після госпіталізації, і майже весь час вона провела в штучній комі.
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Хто така співачка МакSим?
МакSим - російська співачка, автор-виконавець і музичний продюсер. Заслужена артистка Карачаєво-Черкеської Республіки (2013), заслужена артистка Республіки Татарстан (2016).
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, співачка МакSим акуратно висловилася проти війни у своїх соцмережах у загальних рисах.
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