В Росії заявили про продовження існування СРСР: політолог вказав на нюанс

Провокаційні заяви про "юридичне існування СРСР" є прямим попередження для колишніх радянських республік про справжні наміри Москви, вказав політолог.

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Чому в РФ заговорили про юридичне існування СРСР / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Золотарьов:

Тези про продовження існування СРСР були запущені для перевірки реакції суспільства

Подібні заяви змушують нервувати колишні радянські республіки

Невідомо, на яких правах, за російською логікою, РФ є наступником СРСР

Під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму, що проходив 19–21 травня, пролунало чимало дивних заяв, зокрема й твердження про те, що СРСР нібито досі існує. Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді пояснив, чому такі висловлювання з’являються в риториці російських чиновників.

Він припустив, що подібні заяви могли бути спеціально запущені для перевірки суспільної реакції, особливо зважаючи на малу значущість авторів таких тез, які давно не мають реального впливу.

"Але, в цілому, сигнал, звичайно, нехороший. Я думаю, що в інших колишніх республіках Радянського Союзу занервували, наприклад, в Казахстані, де є північні регіони, заселені переважно російськомовними, і вони цілком можуть виявитися гарячою болючою точкою", - вказує він.

Щодо самого форуму, Золотарьов охарактеризував його як доволі абсурдний, адже юридична наука потребує точності, а не філософських вигадок. Особливо контроверсійним, на його думку, виглядав виступ представника талібів, який лише підкреслив недоречність деяких заяв і учасників заходу.

"Але не варто сприймати все це занадто серйозно. Адже той же Модест Колеров говорив: "Який Радянський Союз 2.0? Ви хочете отримати 15 мільйонів бандерівців, 60 мільйонів середньоазіатських гастарбайтерів, 10 мільйонів кавказьких етнічних націоналістів? Від нас же нічого не залишиться". А він, до речі, один з близьких до Кремля політтехнологів", - сказав він.

Андрій Золотарьов звертає увагу на суперечливість заяв радника Путіна Антона Кобякова про нібито юридичне існування СРСР.

"...Вибачте, а на яких правах тоді Росія – правонаступник Радянського Союзу?", - додає політолог.

Загалом, за словами політолога, позиція Кремля свідчить про те, що суверенітет інших пострадянських держав у Москві визнається лише доти, доки він не суперечить її інтересам.

При цьому Золотарьов зазначає, що в сучасному світі спостерігається тенденція до формування нового світопорядку, у якому або зовсім не буде усталених правил, або кожна держава трактуватиме їх на власний розсуд.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, як Путін грає на почуттях Трампа, до якого вибору США підштовхують Україну, та чи можливий крах Росії:

Імперська політика РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник президента РФ Антон Кобяков під час підсумкової пресконференції Петербурзького міжнародного юридичного форуму заявив, що юридичні процедури розпаду СРСР нібито були порушені, а отже формально Союз не припинив свого існування. У цьому контексті повномасштабну війну Росії проти України подають як внутрішній конфлікт.

У самій Росії, тим часом, спостерігається системне посилення мілітаризації суспільства, що, ймовірно, пов’язане з підготовкою до можливого затяжного конфлікту з НАТО. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров, зокрема, звинуватив Євросоюз у підтримці так званої "неонацистської ідеології" та пообіцяв, що Росія зробить усе для її "остаточного знищення". Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголосили, що подібні заяви є частиною масштабної інформаційної кампанії Кремля, яка експлуатує символіку перемоги СРСР у Другій світовій війні та образ "Великої Вітчизняної" з метою дискредитації Європи й НАТО.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов своєю чергою попереджає, що у випадку захоплення України, наступною мішенню РФ стане Польща. За його словами, Росія бачить себе не федерацією, а імперією і прагне відновити вплив на території, які колись входили до складу СРСР або Варшавського блоку.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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