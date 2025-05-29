Помер голлівудський актор, який зіграв злу ляльку Чакі

В останні дні актор перебував у хоспісі.

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Помер актор Ед Гейл / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Хто повідомив про смерть актора

З якою патологією він жив

Ед Гейл, актор і каскадер, який був найвідоміший як фізичний виконавець ролі Чакі, злої ляльки, яка була названа на честь франшизи жахів Чакі, помер на початку цього тижня у віці 61 року.

Його племінниця, Кайсі Гейл, оголосила про його смерть у вівторок на Facebook. Причина смерті не розголошується. TMZ повідомляє, що актор помер, перебуваючи в хоспісі.

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Кадр із фільму про Чакі / Фото Вікіпедії

Кайсі Гейл віддала данину поваги своєму дядькові, який народився з карликовістю, почавши свій пост словами: "З важким серцем і напрочуд легкою труною ми оголошуємо про раптову смерть нашого дядька".

Кайсі Гейл також зазначила, що Ед Гейл вирушив до Голлівуду, коли йому було 20 років, маючи в кишені лише 41 долар, але в підсумку засвітився на великому екрані в культових класичних фільмах, таких як "Говард-патяк" 1986 року і "Курчата-вертольоти в місті зомбі" 1989 року.

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