Помер голлівудський актор, який зіграв злу ляльку Чакі

Коротко:
- Хто повідомив про смерть актора
- З якою патологією він жив
Ед Гейл, актор і каскадер, який був найвідоміший як фізичний виконавець ролі Чакі, злої ляльки, яка була названа на честь франшизи жахів Чакі, помер на початку цього тижня у віці 61 року.
Його племінниця, Кайсі Гейл, оголосила про його смерть у вівторок на Facebook. Причина смерті не розголошується. TMZ повідомляє, що актор помер, перебуваючи в хоспісі.
Кайсі Гейл віддала данину поваги своєму дядькові, який народився з карликовістю, почавши свій пост словами: "З важким серцем і напрочуд легкою труною ми оголошуємо про раптову смерть нашого дядька".
Кайсі Гейл також зазначила, що Ед Гейл вирушив до Голлівуду, коли йому було 20 років, маючи в кишені лише 41 долар, але в підсумку засвітився на великому екрані в культових класичних фільмах, таких як "Говард-патяк" 1986 року і "Курчата-вертольоти в місті зомбі" 1989 року.
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