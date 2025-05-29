Долар стрімко летить вниз: скільки коштуватиме валюта 30 травня

Курс долара та євро падає другий день поспіль.

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Долар падає другий день поспіль / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 30 травня

Скільки коштуватиме євро 30 травня

Який курс валют на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України вдруге за два дні знизив офіційний курс долара США. Також подешевшала й європейська валюта. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На п’ятницю, 30 травня, курс долара встановили на рівні 41,5285 грн за 1 долар, що на 6,18 копійки менше, ніж днем раніше. Це свідчить про поступове зміцнення гривні на тлі валютних коливань.

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Подібна тенденція спостерігається і щодо євро. На 30 травня офіційний курс європейської валюти становить 46,8026 грн, що на 27,35 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

На міжбанківському валютному ринку до 16:00 четверга, 29 травня, торги завершилися з такими котируваннями:

долар США – 41,51/41,55 грн (купівля/продаж),

євро – 46,89/46,93 грн.

На готівковому ринку курс долара також знизився на 5 копійок і становить близько 41,75 гривень за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара - новини України

Як повідомляв Главред, на 29 травня НБУ знизив офіційний курс долара до 41,5903 грн, що стало першим зниженням після чотирьох днів зростання. Євро також подешевшав — до 47,0761 грн (-23 копійки).

Також експерти очікують, що в червні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, але можливе поступове зростання курсу долара. Як зазначив директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, американська валюта, ймовірно, торгуватиметься в діапазоні 41,6–42 грн/дол., а євро — в межах 45,5–47 грн/євро.

Тим часом в Національному банку порушили питання оновлення зовнішнього вигляду гривні. Голова НБУ Андрій Пишний нагадав, що нинішня концепція дизайну української валюти була ухвалена ще в 1992 році і вже не відповідає сучасним реаліям. У зв’язку з цим регулятор ініціює всеукраїнське обговорення нової візуальної концепції гривні.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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