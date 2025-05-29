Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

Найсильніша магнітна буря за останні місяці штормить Україну.

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Потужна магнітна буря накрила Україну / Фото: згенероване ШІ (ChatGPT)

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25 травня стався сонячний спалах класу X1.12

29 травня буря досягла К-індексу 5 — червоного рівня

30–31 травня магнітні хвилювання спадуть

Уранці 29 травня на Землі розпочалася магнітна буря, яку спровокував потужний сонячний спалах і корональний викид маси (КВМ). Однак до цього збурення долучилося ще одне явище — CIR (ко-обертова взаємодійна область), що значно посилило ефект. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

На Сонці 25 травня зафіксували спалах класу X1.12 з нової активної плями AR4098, яка швидко розвинулася зі спокійної зони. Цей спалах призвів до короткочасного іонізаційного радіозатемнення, а вже за кілька годин ця ж пляма викинула ще один потужний спалах класу M8.9. Саме він завершився корональним викидом плазми, частина якої була спрямована в бік Землі.

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Очікувалося, що потік сонячної матерії досягне нашої планети 28–29 травня. І справді: 29 травня вранці відбулося збурення магнітного поля. Починаючи з 04:30, NOAA зафіксували магнітну бурю рівня G1, яка швидко посилилася до G2 (о 04:45), а вже о 05:30 досягла G3 — тобто сильного рівня. Пізніше інтенсивність зменшилась до G1 і утримується на такому рівні.

Прогноз магнітних бур

Геомагнітні бурі оцінюються за спеціальною шкалою потужності, яка називається К-індексом. Цей індекс варіюється від 2 до 9, де нижчі значення відповідають слабкій геомагнітній активності, а вищі – дуже сильним бурям. Відповідно, чим вищий К-індекс, тим потужніша буря і серйозніший її вплив на навколишнє середовище, а також на здоров’я людей і роботу електронної техніки.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

За даними Meteoagent, у четвер, 29 травня, очікується магнітна буря середньої сили з К-індексом 5, що відповідає "червоному" рівню небезпеки, який може викликати головний біль, втомлюваність, дратівливість, а також порушення сну у чутливих людей. Існує ризик перебоїв у роботі радіозв’язку та GPS.

У наступні два дні, 30 і 31 травня, прогнозують магнітні хвилювання, які хоч і не будуть такими інтенсивними, проте залишаться відчутними, особливо для людей, схильних до метеозалежності. Це може проявлятися у вигляді головного болю, підвищеної втоми, порушень сну або змін артеріального тиску.

Магнітні бурі / Фото: скріншот meteoagent.com

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 29 травня Київ накрила потужна гроза з градом і сильним вітром. Вулиці перетворилися на річки, повалені дерева пошкоджували автівки, у деяких районах зникло світло.

Також у травні погода в Україні здивувала прохолодою, зливами та навіть снігом. За словами синоптикині Наталії Птухи, дощі триватимуть ще кілька днів, але з початку червня опадів поменшає.

Як повідомляв Главред, у п’ятницю, 30 травня, дощів стане менше, ніж у четвер, проте грози та град можливі в багатьох регіонах. Сухіше буде на заході, в центрі та на сході.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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