'Ситуація зрушиться з мертвої точки': у Трампа заінтригували заявою про переговори

Президент США виступає за припинення війни "за столом переговорів, а не на полі бою".

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Білий дім чекає прориву від переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези речниці Білого дому:

США сподіваються, що наступного тижня в Стамбулі відбудуться прямі переговори між Україною та РФ

Трамп вірить, що ця зустріч допоможе зрушити процес завершення війни з мертвої точки

Поки не вирішено, чи США братимуть участь у переговорах

США сподіваються, що Україна прибуде наступного тижня до Стамбула на прямі переговори з Росією. Дональд Трамп вірить, що зустріч зрушить з мертвої точки питання завершення війни. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

Речниця Білого дому прокоментувала раніше озвучену тезу про те, що Дональд Трамп нібито зможе "приблизно за два тижні" визначити, чи справді лідер РФ Володимир Путін хоче миру. У відповідь на це вона підтвердила, що наразі Вашингтон очікує на прямий діалог між сторонами.

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"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", - зазначила Левітт.

Також прессекретарка Білого дому наголосила, президент Трамп вважає, що війну в Україні слід завершити "за столом переговорів, а не на полі бою".

"Сподіваємося, наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки", - додала Левітт.

Водночас наразі не прийнято рішення про участь США у другому раунді переговорів України з Росією у Туреччині. Левітт повідомила, що офіційне повідомлення про це буде зроблено, якщо президент ухвалить відповідне рішення.

"Ми дамо вам знати, якщо президент планує надіслати свого представника", - заявила речниця.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Мирні переговори і "меморандум" РФ - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 28 травня Росія запропонувала Україні провести другий раунд прямих переговорів 2 червня у Стамбулі. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на цій зустрічі в Туреччині.

У відповідь міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що українська сторона вже передала Росії свій варіант документа щодо припинення вогню. За словами міністра, тепер Москва має до чотирьох днів, щоб надати офіційну відповідь.

Умєров нагадав, що після першої зустрічі 16 травня у Туреччині, міжнародна спільнота очікувала від Росії надання свого "меморандуму", однак Кремль затягував з його передачею. Лише після посиленого дипломатичного тиску з боку США, країн Європи та особисто президента Зеленського, у Москві заявили, що документ нібито вже готовий, проте на момент заяви так і не передали його Україні.

Крім цього, кореспондент Sky News Айвор Беннетт вважає, що оголошення Росією дати і місця другого раунду переговорів з Україною виглядає як тактичний маневр, а не реальний крок до завершення війни. За його словами, така "мирна ініціатива" — спроба відповісти на критику Дональда Трампа й створити позитивне враження для Заходу.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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