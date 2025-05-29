Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ситуація зрушиться з мертвої точки": у Трампа заінтригували заявою про переговори

Руслана Заклінська
29 травня 2025, 23:02
156
Президент США виступає за припинення війни "за столом переговорів, а не на полі бою".
'Ситуація зрушиться з мертвої точки': у Трампа заінтригували заявою про переговори
Білий дім чекає прориву від переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези речниці Білого дому:

  • США сподіваються, що наступного тижня в Стамбулі відбудуться прямі переговори між Україною та РФ
  • Трамп вірить, що ця зустріч допоможе зрушити процес завершення війни з мертвої точки
  • Поки не вирішено, чи США братимуть участь у переговорах

США сподіваються, що Україна прибуде наступного тижня до Стамбула на прямі переговори з Росією. Дональд Трамп вірить, що зустріч зрушить з мертвої точки питання завершення війни. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

Речниця Білого дому прокоментувала раніше озвучену тезу про те, що Дональд Трамп нібито зможе "приблизно за два тижні" визначити, чи справді лідер РФ Володимир Путін хоче миру. У відповідь на це вона підтвердила, що наразі Вашингтон очікує на прямий діалог між сторонами.

відео дня

"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", - зазначила Левітт.

Також прессекретарка Білого дому наголосила, президент Трамп вважає, що війну в Україні слід завершити "за столом переговорів, а не на полі бою".

"Сподіваємося, наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки", - додала Левітт.

Водночас наразі не прийнято рішення про участь США у другому раунді переговорів України з Росією у Туреччині. Левітт повідомила, що офіційне повідомлення про це буде зроблено, якщо президент ухвалить відповідне рішення.

"Ми дамо вам знати, якщо президент планує надіслати свого представника", - заявила речниця.

'Ситуація зрушиться з мертвої точки': у Трампа заінтригували заявою про переговори
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Мирні переговори і "меморандум" РФ - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 28 травня Росія запропонувала Україні провести другий раунд прямих переговорів 2 червня у Стамбулі. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на цій зустрічі в Туреччині.

У відповідь міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що українська сторона вже передала Росії свій варіант документа щодо припинення вогню. За словами міністра, тепер Москва має до чотирьох днів, щоб надати офіційну відповідь.

Умєров нагадав, що після першої зустрічі 16 травня у Туреччині, міжнародна спільнота очікувала від Росії надання свого "меморандуму", однак Кремль затягував з його передачею. Лише після посиленого дипломатичного тиску з боку США, країн Європи та особисто президента Зеленського, у Москві заявили, що документ нібито вже готовий, проте на момент заяви так і не передали його Україні.

Крім цього, кореспондент Sky News Айвор Беннетт вважає, що оголошення Росією дати і місця другого раунду переговорів з Україною виглядає як тактичний маневр, а не реальний крок до завершення війни. За його словами, така "мирна ініціатива" — спроба відповісти на критику Дональда Трампа й створити позитивне враження для Заходу.

Читайте також:

Хто така Керолайн Левітт?

Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори переговори в Стамбулі
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію

    Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію

    23:53Війна
    "Ситуація зрушиться з мертвої точки": у Трампа заінтригували заявою про переговори

    "Ситуація зрушиться з мертвої точки": у Трампа заінтригували заявою про переговори

    23:02Війна
    Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

    Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

    22:01Синоптик
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

    Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

    Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

    Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

    Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

    Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

    Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

    Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

    4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

    4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

    Останні новини

    23:54

    "Їй дуже весело": інсайдер розкрив деталі особистого життя свіжорозлученої Джессіки Альби

    23:53

    Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію

    23:04

    В Росії заявили про продовження існування СРСР: політолог вказав на нюансВідео

    23:03

    Канів шепоче таємниці: які секрети приховує місто з часів Київської Русі

    23:02

    "Ситуація зрушиться з мертвої точки": у Трампа заінтригували заявою про переговори

    Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – ЗолотарьовУкраїна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – Золотарьов
    23:00

    Мама з татом відриваються: дружина Бориса Джонсона показала рідкісні фото з їхнього весілля

    22:26

    Помер голлівудський актор, який зіграв злу ляльку Чакі

    22:02

    Чоловік Заворотнюк привів на її могилу іншу жінку в річницю смерті

    22:01

    Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

    Реклама
    21:53

    "Вова почав молитися": дружина Остапчука розповіла про важке ускладнення під час пологів

    21:44

    Росія готує ракетний удар по Україні: експерт розповів про можливість нової атаки

    21:28

    "Я була в паралельному світі": поп-співачка розповіла про пережиту кому

    21:25

    "Є два пояснення": названо реальні причини заяв Кадирова про відставкуВідео

    20:58

    Гра в мовчанку: Зеленський розповів, чому Росія не показала "меморандум" про мир

    20:30

    Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

    20:28

    Як нарізати цибулю без сліз: відомий кухар розкрив секрет

    20:15

    Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

    19:46

    "Путін прекрасно грає на почуттях Трампа": політолог розкрив КДБшну тактику РФВідео

    19:33

    Черниця запально виконала бітбокс на ТБ і стала популярноюВідео

    19:28

    За лаштунками військової співпраці: звіт ООН викрив масштаби допомоги КНДР Росії

    Реклама
    19:10

    Чому Маск різко порозумнішав і засудив ТрампаПогляд

    18:53

    Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

    18:39

    Транш у $500 млн від МВФ вже близько: коли гроші надійдуть в Україну

    18:39

    Наскільки корисні варені яйця для здоров'я: експерти дали відповідь

    18:38

    Загроза для людства: вчені попередили про проліт небезпечної зірки

    18:34

    Долар стрімко летить вниз: скільки коштуватиме валюта 30 травня

    18:23

    "Теплі, близькі": Світлицька розкрила правду про "роман" із Цимбалюком

    18:12

    До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати

    17:51

    В Україні встановлюють новий дорожній знак: що означає прямокутник з коляскою

    17:42

    РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

    17:39

    Путін вперше заговорив про наступника - хто його замінить, названо прізвищаВідео

    17:36

    Дружина Неліпи розповіла, чому розлучилася з артистом

    17:25

    Супертест на IQ: знайдіть мишу серед грибів за 5 секунд

    17:15

    "Ленін - гриб і радіохвиля": хто і навіщо в 1991 році вигадав фейк, що став мемом

    17:08

    Все для Росії: ЗМІ повідомили, що у Китаї заблокували продаж Україні дронів

    16:57

    Масштабна кампанія росіян зірвана: СБУ виграє війну за українських підлітків, - експерт

    16:42

    Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

    16:35

    Україна вперше застосувала унікальну зброю для далекобійних ударів - що відомоВідео

    16:31

    План Росії провалився: Сили оборони заблокували окупантів на Харківщині

    16:30

    "Не хочу брехати": Зеленський обговорював з Мерцом Taurus і дав одну обіцянку

    Реклама
    16:26

    "Якось треба жити": Лілія Ребрик зізналася, що зводить її з розуму

    16:20

    Підтримує імунітет і м'язи: 5 причин пити кефір щодня

    15:59

    Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

    15:57

    Американський режисер разом із балконом зірвався з висоти в КиєвіВідео

    15:33

    Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

    15:22

    Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

    15:21

    В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

    15:11

    Скільки українцям доведеться платити за газ у червні: стали відомі цифри

    14:57

    30 травня - другий день Вознесіння Господнього: що можна робити у свято

    14:33

    Що насправді пили козаки: історик розповів про унікальний напійВідео

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Новини шоу бізнесу
    Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
    Культура
    Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти