Транш у $500 млн від МВФ вже близько: коли гроші надійдуть в Україну

У НБУ пояснили, що загальна сума програми залишається на рівні 15,5 мільярда доларів.

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МВФ і Україна досягли домовленості щодо восьмого перегляду EFF / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

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Коли Україна отримає черговий транш від МВФ

Чому перегляд програми такий важливий для економіки України

Міжнародний валютний фонд та Україна досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Це відкриває шлях до виділення чергового траншу у розмірі близько 500 мільйонів доларів. Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Telegram-канал Національного банку України.

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"Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF)", – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єра, рішення ще має затвердити Виконавча рада директорів МВФ, і це очікується в найближчі тижні. Після цього Україна отримає чергову фінансову підтримку.

У НБУ пояснили, що після затвердження перегляду країна отримає доступ до фінансування у розмірі близько 500 мільйонів доларів. Водночас загальний обсяг виплат за програмою становитиме 10,65 мільярда доларів.

Загальна сума програми, як зазначають у Нацбанку, залишається без змін – 15,5 мільярда доларів. У регуляторі також наголосили, що Україна успішно виконує всі кількісні критерії ефективності – станом на кінець березня вони були досягнуті в повному обсязі.

Крім того, узгоджено низку політичних та економічних заходів, які сприятимуть зміцненню макрофінансової стабільності.

"За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи", – додав Шмигаль.

Військова допомога - останні новини:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україні передадуть $1,1 мільярда. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Попри складні умови, економіка України демонструє стійкість.

Стало відомо, чому Шольц проти нового пакету допомоги Україні. У ЗМІ розкрили, що в уряді вже кілька тижнів тривають суперечка щодо додаткової військової допомоги для України. Вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони.

Крім того, Європейський Союз виділить Україні додаткові 900 мільйонів євро на закупівлю озброєння та боєприпасів упродовж найближчих двох тижнів. Про це заявив представник глави зовнішньополітичної служби ЄС Каї Каллас — Шарль Фріз, повідомляє DW.

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Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

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