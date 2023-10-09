База і склад РФ злетіли в повітря: стали відомі деталі потужних вибухів на півдні

Ворог збирав запаси боєприпасів, щоб оперативно доставляти їх на Запорізьку лінію фронту.

https://glavred.net/ukraine/baza-i-sklad-rf-vzleteli-na-vozduh-stali-izvestny-detali-moshchnyh-vzryvov-na-yuge-10506886.html Посилання скопійоване

Біля Токмака прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, Фото: 1NEWS.zp, УНІАН

В районі захопленого РФ Токмака Запорізької області українські сили завдали значних втрат окупантам, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, були ліквідовані боєприпаси, які зберігалися на одному із залізничних вузлів. Про це він розповів коментарі Каналу 24.

Співрозмовник уточнив, що ворог збирав запаси, щоб оперативно доставляти їх на Запорізьку лінію фронту.

відео дня

Крім того, за його даними, в неділю, 8 жовтня, була також ліквідована база окупантів в селищі Червоногірка поблизу Токмака.

"Водночас окупанти продовжують доставляти нові військові засоби та особовий склад. Зараз відбувається посилений трафік з окупованого Маріуполя в бік Бердянська, а потім на Запорізьку лінію фронту", – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що війська РФ охопив страх прориву ЗСУ: Британія дізналася про дії ворога біля Токмака. В окупаційних військах країни-агресора Російської Федерації розуміють, що сили оборони України все ближче просуваються до захопленого міста Токмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує війська до Токмака: у ЗСУ описали плани окупантів на півдні. Загарбники стягують побільше сил до окупованого Токмаку, але поки у них не готове ударне угруповання. Тим часом ЗСУ готуються до різних сценаріїв.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.