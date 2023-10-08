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Кричала та благала про допомогу: ідентифіковано двох дівчат, вкрадених ХАМАСом

Яна Ставська
8 жовтня 2023, 19:03 оновлено 8 жовтня, 19:16
Особи дівчат встановили їхні рідні та друзі. Одну вдалося ідентифікувати через характерне тату на нозі.
Кричала та благала про допомогу: ідентифіковано двох дівчат, вкрадених ХАМАСом
Одна з заручниць є громадянкою Німеччини / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У мережі ідентифікували двох дівчат зі світлин бойовиків ХАМАС під час першого дня атаки терористів на ізраїльські міста. Обидві - учасниці фестивалю електронної музики Nature Party, який у той час проходив поблизу кордону з сектором Газа.

Першу дівчину, яку бойовики роздягнули й, імовірно, сильно покалічили, вдалося опізнати завдяки тату на її нозі. У мережі стверджують, що це - 22-річна Шані Лук, яка має німецьке громадянство.

Лук живе в Ізраїлі давно, а перед нападом приїхала на фестиваль Nature Party.

відео дня

На імовірне викрадення Шані вже відреагувала її матір Рікарда Лук. Вона теж живе в Ізраїлі і заявила у зверненні, що впевнена, що на поширеній терористами світлині - її донька.

За її словами, Шані разом з групою туристів викрали на півдні Ізраїлю.

"Нам надіслали відео, на якому я чітко впізнала нашу доньку. Без свідомості, в машині з палестинцями, коли вони в'їжджали в сектор Гази. Прошу будь-якої допомоги, будь-якої інформації",- заявила Рікарда.

До справи залучили посольство Німеччини. Доля дівчини залишається невідомою.

Крім того, ЗМІ вдалося ідентифікувати іншу жертву ХАМАСу - з відео, у якому терористи саджають дівчину на мопед, а вона кричить і благає про допомогу.

Дівчину звати Ноа. ЗМІ стверджують, що вона прибула на фестиваль разом з хлопцем. Саме він з'являється в одному з останніх кадрів - бойовики ведуть чоловіка за руки у невідомому напрямку. Доля молодої пари невідома.

Терористи ХАМАС викрадають дівчат на Nature Party - дивіться відео:

Кричала та благала про допомогу: ідентифіковано двох дівчат, вкрадених ХАМАСом

Бійня на фестивалі Nature Party в Ізраїлі

Наразі відомо про понад 200 тіл, знайдених у районі, де відбувалась вечірка. Учасники фестивалю або зникли безвісти, або вбиті, або потрапили у полон.

За словами очевидців, терористи стріляли по людях з автоматів і РПГ, застосовували ножі і знущалися з тіл. На деяких жертвах видно сліди катувань - з простріленими головами та зв'язаними за спину руками.

Окремим групам туристів вдалося врятуватися, переховуючись від бойовиків.

Напад ХАМАС на Ізраїль - головне

7 жовтня бойовики ХАМАСу прорвали кордон Ізраїлю й сектора Газа та випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів.

Наступного дня, 8 жовтня, Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і заявив про наміри щодо мобілізації.

Тривають бої на півдні країни біля кордону з Гази.

За останніми даними, від атаки "ХАМАС" загинуло щонайменше 600 ізраїльтян. Підтверджено також загибель двох українок.

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Ізраїль ХАМАС Напад ХАМАС на Ізраїль
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