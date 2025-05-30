Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Операція "Золотий дрон": розкрито подробиці угоди РФ та Ірану щодо "Шахедів"

Руслан Іваненко
30 травня 2025, 01:09
7
Кремль розраховуються золотом, щоб обійти санкції США та уникнути цифрового фінансового сліду.
Шахед
Звіт C4ADS виявив використання золота для оплати дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія платила Ірану за дрони "Шахед" золотом та банківськими переказами
  • Золото допомогло обійти санкції та забезпечити анонімність платежі

Росія здійснювала оплату за іранські дрони-камікадзе "Шахед" не лише банківськими переказами, а й золотими злитками. Про це йдеться у звіті дослідницької організації C4ADS, який опинився в розпорядженні The Washington Post.

За даними видання, в рамках багатомільйонної угоди між російським заводом "Алабуга" та підсанкційною іранською компанією Sahara Thunder, частина платежів була здійснена саме золотом. У витягу з контракту вказано, що мова йде про злитки на суму близько 104 мільйонів доларів.

відео дня

Окрім традиційного банківського переказу, який, за наданими документами, пройшов через один з банків в Об’єднаних Арабських Еміратах, поставки золотом дозволили сторонам уникнути контролю з боку міжнародних фінансових систем.

"Використовуючи золото, сторони уникли використання долара США, який може бути в дефіциті або підданий санкціям з боку Міністерства фінансів США. Передача золота також забезпечує додаткову анонімність, оскільки обходить традиційні фінансові системи, залишаючи обмежений цифровий слід", — йдеться у звіті.

Також зазначається, що невдовзі після запровадження американських санкцій, компанія Sahara Thunder почала процедуру ліквідації. Ймовірно, на її місці з’явиться нова юридична структура для продовження операцій.

Операція 'Золотий дрон': розкрито подробиці угоди РФ та Ірану щодо 'Шахедів'
Шахед / Інфографіка: Главред

У C4ADS наголошують, що партнерство РФ та Ірану в сфері безпілотників демонструє, наскільки гнучко санкціоновані суб’єкти вміють адаптуватися до обмежень:

"Лише розуміючи та адаптуючись до цих тактик, глобальні зацікавлені сторони можуть завадити діяльності подібних суб'єктів".

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп не виключив можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти країни-агресора Росії вже цього тижня. Глава Білого дому може піти на такий крок, оскільки відчуває дедалі більше розчарування через атаки очільника Кремля Володимира Путіна на Україну та повільні темпи мирних переговорів.

За даними Politico, Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо глави РФ Володимира Путіна вичерпується. При цьому глава Білого дому ще не визначився у своїх подальших діях.

Читайте також:

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Іран війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію

Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію

23:53Війна
"Ситуація зрушиться з мертвої точки": у Трампа заінтригували заявою про переговори

"Ситуація зрушиться з мертвої точки": у Трампа заінтригували заявою про переговори

23:02Війна
Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

22:01Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

Останні новини

01:30

Зірка "Ейфорії" продає воду, в якій вона купалася: "Не припиняли просити"

01:09

Операція "Золотий дрон": розкрито подробиці угоди РФ та Ірану щодо "Шахедів"

00:24

Київський Йордан закували в бетон: яку священну річку Україна ледь не втратилаВідео

29 травня, четвер
23:54

"Їй дуже весело": інсайдер розкрив деталі особистого життя свіжорозлученої Джессіки Альби

23:53

Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію

Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – ЗолотарьовУкраїна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – Золотарьов
23:04

В Росії заявили про продовження існування СРСР: політолог вказав на нюансВідео

23:03

Канів шепоче таємниці: які секрети приховує місто з часів Київської Русі

23:02

"Ситуація зрушиться з мертвої точки": у Трампа заінтригували заявою про переговори

23:00

Мама з татом відриваються: дружина Бориса Джонсона показала рідкісні фото з їхнього весілля

Реклама
22:26

Помер голлівудський актор, який зіграв злу ляльку Чакі

22:02

Чоловік Заворотнюк привів на її могилу іншу жінку в річницю смерті

22:01

Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

21:53

"Вова почав молитися": дружина Остапчука розповіла про важке ускладнення під час пологів

21:44

Росія готує ракетний удар по Україні: експерт розповів про можливість нової атаки

21:28

"Я була в паралельному світі": поп-співачка розповіла про пережиту кому

21:25

"Є два пояснення": названо реальні причини заяв Кадирова про відставкуВідео

20:58

Гра в мовчанку: Зеленський розповів, чому Росія не показала "меморандум" про мир

20:30

Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

20:28

Як нарізати цибулю без сліз: відомий кухар розкрив секрет

20:15

Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

Реклама
19:46

"Путін прекрасно грає на почуттях Трампа": політолог розкрив КДБшну тактику РФВідео

19:33

Черниця запально виконала бітбокс на ТБ і стала популярноюВідео

19:28

За лаштунками військової співпраці: звіт ООН викрив масштаби допомоги КНДР Росії

19:10

Чому Маск різко порозумнішав і засудив ТрампаПогляд

18:53

Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

18:39

Транш у $500 млн від МВФ вже близько: коли гроші надійдуть в Україну

18:39

Наскільки корисні варені яйця для здоров'я: експерти дали відповідь

18:38

Загроза для людства: вчені попередили про проліт небезпечної зірки

18:34

Долар стрімко летить вниз: скільки коштуватиме валюта 30 травня

18:23

"Теплі, близькі": Світлицька розкрила правду про "роман" із Цимбалюком

18:12

До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати

17:51

В Україні встановлюють новий дорожній знак: що означає прямокутник з коляскою

17:42

РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

17:39

Путін вперше заговорив про наступника - хто його замінить, названо прізвищаВідео

17:36

Дружина Неліпи розповіла, чому розлучилася з артистом

17:25

Супертест на IQ: знайдіть мишу серед грибів за 5 секунд

17:15

"Ленін - гриб і радіохвиля": хто і навіщо в 1991 році вигадав фейк, що став мемом

17:08

Все для Росії: ЗМІ повідомили, що у Китаї заблокували продаж Україні дронів

16:57

Масштабна кампанія росіян зірвана: СБУ виграє війну за українських підлітків, - експерт

16:42

Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

Реклама
16:35

Україна вперше застосувала унікальну зброю для далекобійних ударів - що відомоВідео

16:31

План Росії провалився: Сили оборони заблокували окупантів на Харківщині

16:30

"Не хочу брехати": Зеленський обговорював з Мерцом Taurus і дав одну обіцянку

16:26

"Якось треба жити": Лілія Ребрик зізналася, що зводить її з розуму

16:20

Підтримує імунітет і м'язи: 5 причин пити кефір щодня

15:59

Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

15:57

Американський режисер разом із балконом зірвався з висоти в КиєвіВідео

15:33

Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

15:22

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

15:21

В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти