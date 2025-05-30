Операція 'Золотий дрон': розкрито подробиці угоди РФ та Ірану щодо 'Шахедів'

Кремль розраховуються золотом, щоб обійти санкції США та уникнути цифрового фінансового сліду.

https://glavred.net/world/operaciya-zolotoy-dron-raskryty-podrobnosti-detali-sdelki-rf-i-irana-po-shahedam-10669016.html Посилання скопійоване

Звіт C4ADS виявив використання золота для оплати дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія платила Ірану за дрони "Шахед" золотом та банківськими переказами

Золото допомогло обійти санкції та забезпечити анонімність платежі

Росія здійснювала оплату за іранські дрони-камікадзе "Шахед" не лише банківськими переказами, а й золотими злитками. Про це йдеться у звіті дослідницької організації C4ADS, який опинився в розпорядженні The Washington Post.

За даними видання, в рамках багатомільйонної угоди між російським заводом "Алабуга" та підсанкційною іранською компанією Sahara Thunder, частина платежів була здійснена саме золотом. У витягу з контракту вказано, що мова йде про злитки на суму близько 104 мільйонів доларів.

відео дня

Окрім традиційного банківського переказу, який, за наданими документами, пройшов через один з банків в Об’єднаних Арабських Еміратах, поставки золотом дозволили сторонам уникнути контролю з боку міжнародних фінансових систем.

"Використовуючи золото, сторони уникли використання долара США, який може бути в дефіциті або підданий санкціям з боку Міністерства фінансів США. Передача золота також забезпечує додаткову анонімність, оскільки обходить традиційні фінансові системи, залишаючи обмежений цифровий слід", — йдеться у звіті.

Також зазначається, що невдовзі після запровадження американських санкцій, компанія Sahara Thunder почала процедуру ліквідації. Ймовірно, на її місці з’явиться нова юридична структура для продовження операцій.

Шахед / Інфографіка: Главред

У C4ADS наголошують, що партнерство РФ та Ірану в сфері безпілотників демонструє, наскільки гнучко санкціоновані суб’єкти вміють адаптуватися до обмежень:

"Лише розуміючи та адаптуючись до цих тактик, глобальні зацікавлені сторони можуть завадити діяльності подібних суб'єктів".

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп не виключив можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти країни-агресора Росії вже цього тижня. Глава Білого дому може піти на такий крок, оскільки відчуває дедалі більше розчарування через атаки очільника Кремля Володимира Путіна на Україну та повільні темпи мирних переговорів.

За даними Politico, Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо глави РФ Володимира Путіна вичерпується. При цьому глава Білого дому ще не визначився у своїх подальших діях.

Читайте також:

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред