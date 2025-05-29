"Вова почав молитися": дружина Остапчука розповіла про важке ускладнення під час пологів

Катя Остапчук зізналася, що в певний момент почала прощатися з життям.

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Катерина Остапчук розповіла про проблеми під час пологів / колаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Катерина Остапчук розповіла, як проходили її пологи

Процес кесаревого розтину не пройшов без ексцесів

У грудні 2024 року ведучий Володимир Остапчук і його третя дружина, журналістка і блогерка Катерина Полтавська, стали батьками. Для шоумена це - третя дитина, для його обраниці - перша.

Тимофій з'явився шляхом кесаревого розтину через особливості будови організму його мами. Операція була запланованою, однак після появи хлопчика на світ у Каті Остапчук почалися серйозні проблеми. Про це блогерка розповіла лише нещодавно в соціальних мережах.

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Вона зазначила, що весь процес мав тривати до 40 хвилин: 15 хвилин на те, щоб дістати Тіма, і 15-20 - на зшивання і стабілізацію стану матері. Перший пункт пройшов гладесенько-рівнесенько: малюка передали Володимиру, і вони разом стали чекати на маму в палаті. Тут-то і почалися проблеми.

"Спочатку дійсно швидко дістали Тимофія. Але потім щось пішло не так і мене, мабуть, хвилин 40 (чи більше) не могли зашити. Вова в цей час вже був з малим в іншій палаті і сказав потім, що почав молитися", - згадує дружина Остапчука.

Катерина Остапчук розповіла про проблеми під час пологів / instagram.com/ostapchukkaterynaa

За зізнанням молодої мами, проблема виникла через незвичайну будову її цервікального каналу: "Моя лікарка один за одним викликала інших лікарів. Ніхто не міг пройти цервікальний канал. І після чергової спроби моя лікарка сказала: "Часу немає, треба приймати рішення". Ви б бачили моє обличчя в цей момент. Прийняли рішення все ж зашити. І виявилися праві, бо потім на УЗД подивилися, що це просто особливість будови мого цервікального каналу".

При цьому Катя Остапчук зазначає: вона вдячна лікарям за їхню роботу. І хоч у якийсь момент у неї закралися сумніви в тому, що її організм впорається з проблемою, вони приділяли увагу її стану і намагалися підтримувати.

Катерина Остапчук розповіла про проблеми під час пологів / instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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