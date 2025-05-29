Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

Українські сили не тільки стримують ворога, а й ведуть дії на території Бєлгородської області Росії, розпопвів Коваленко.

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ЦПД назвав третю область, яку ворог розглядає для наступу / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 61 окрема механізована Степова бригада

Головні тези Коваленка:

Ворог планує наступ на Сумщину, Харківщину та потенційно Чернігівщину

ЗСУ можуть стримати їх і не дати створити плацдарм для наступу

Росія не має ресурсів для наступу на Харків

Попри те, що Росія намагається вести переговори, її стратегічна мета залишається незмінною — встановлення контролю над прикордонними територіями України. Ворог планує наступ на Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни накопичують сили та активізуються на кордоні із Сумською областю. Однак, як зауважив Коваленко, ЗСУ можуть стримати окупантів та не дати можливості їм створити плацдарм для наступу.

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"Мета ворога незмінна — діяти на прикордонні. Однак ресурсів для наступу на Харків у них немає. Окрім Сумщини та Харківщини, ворог має задум спробувати наступ на Чернігівщині. Нам потрібно зірвати усі плани росіян щодо створення буферної зони у нас, бо вона має бути на території Росії", - зазначив Коваленко.

Він нагадав, що Росія декларує своєю метою окупацію всієї України. Водночас реальна ситуація на фронті засвідчує неспроможність реалізувати такі амбіції.

"Росіяни провалили наступ на Харківщину, вони не змогли закріпитись у Вовчанську. Цього року вони намагатимуться інтенсифікувати війну саме там", - розповів керівник ЦПД.

Коваленко повідомив, що головним напрямком наступальних дій для російських військ на Харківщині залишається Куп’янський напрямок, де вже протягом тривалого часу тривають запеклі бої. За його словами, українські Сили оборони здатні не лише стримувати агресора, а й діяти на його території — зокрема, в прикордонних районах Бєлгородської області.

Також Коваленко спростував інформацію, що нібито Росія перекинула 50 тисяч своїх військових з Курської області на Бєлгородщину. Сили противника накопичувалися там давно, але зовсім за іншим принципом.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська активізувались на кордоні із Сумською областю, тривають запеклі бої. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, ворог застосовує артилерію та авіацію, але ситуація контрольована. Повідомлення про прориви — частина інформаційної кампанії РФ.

Також окупанти створюють нові зони напруження на українському кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших фронтів. Путін прагне створити "буферну зону" біля Сум і Чернігова, щоб контролювати ці райони та обстрілювати міста.

Крім цього, Росія вже фактично розпочала весняно-літній наступ, але зазнала провалу, повідомив командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, окупанти намагалися використовувати бронетехніку для швидкого перекидання сил, однак Сили оборони зупинили їх на Харківщині — біля Кругляківки, Загризового, Куп’янська та Вовчанська.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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