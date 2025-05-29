Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

Руслана Заклінська
29 травня 2025, 20:30оновлено 29 травня, 21:06
133
Українські сили не тільки стримують ворога, а й ведуть дії на території Бєлгородської області Росії, розпопвів Коваленко.
Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити
ЦПД назвав третю область, яку ворог розглядає для наступу / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 61 окрема механізована Степова бригада

Головні тези Коваленка:

  • Ворог планує наступ на Сумщину, Харківщину та потенційно Чернігівщину
  • ЗСУ можуть стримати їх і не дати створити плацдарм для наступу
  • Росія не має ресурсів для наступу на Харків

Попри те, що Росія намагається вести переговори, її стратегічна мета залишається незмінною — встановлення контролю над прикордонними територіями України. Ворог планує наступ на Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни накопичують сили та активізуються на кордоні із Сумською областю. Однак, як зауважив Коваленко, ЗСУ можуть стримати окупантів та не дати можливості їм створити плацдарм для наступу.

відео дня

"Мета ворога незмінна — діяти на прикордонні. Однак ресурсів для наступу на Харків у них немає. Окрім Сумщини та Харківщини, ворог має задум спробувати наступ на Чернігівщині. Нам потрібно зірвати усі плани росіян щодо створення буферної зони у нас, бо вона має бути на території Росії", - зазначив Коваленко.

Він нагадав, що Росія декларує своєю метою окупацію всієї України. Водночас реальна ситуація на фронті засвідчує неспроможність реалізувати такі амбіції.

"Росіяни провалили наступ на Харківщину, вони не змогли закріпитись у Вовчанську. Цього року вони намагатимуться інтенсифікувати війну саме там", - розповів керівник ЦПД.

Коваленко повідомив, що головним напрямком наступальних дій для російських військ на Харківщині залишається Куп’янський напрямок, де вже протягом тривалого часу тривають запеклі бої. За його словами, українські Сили оборони здатні не лише стримувати агресора, а й діяти на його території — зокрема, в прикордонних районах Бєлгородської області.

Також Коваленко спростував інформацію, що нібито Росія перекинула 50 тисяч своїх військових з Курської області на Бєлгородщину. Сили противника накопичувалися там давно, але зовсім за іншим принципом.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська активізувались на кордоні із Сумською областю, тривають запеклі бої. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, ворог застосовує артилерію та авіацію, але ситуація контрольована. Повідомлення про прориви — частина інформаційної кампанії РФ.

Також окупанти створюють нові зони напруження на українському кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших фронтів. Путін прагне створити "буферну зону" біля Сум і Чернігова, щоб контролювати ці райони та обстрілювати міста.

Крім цього, Росія вже фактично розпочала весняно-літній наступ, але зазнала провалу, повідомив командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, окупанти намагалися використовувати бронетехніку для швидкого перекидання сил, однак Сили оборони зупинили їх на Харківщині — біля Кругляківки, Загризового, Куп’янська та Вовчанська.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Харківська область Чернігівська область Сумська область Олександр Коваленко війна Росії та України російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

20:30Фронт
Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

20:15Економіка
Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

18:53Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

Останні новини

20:58

Гра в мовчанку: Зеленський розповів, чому Росія не показала "меморандум" про мир

20:30

Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

20:28

Як нарізати цибулю без сліз: відомий кухар розкрив секрет

20:15

Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

19:46

"Путін прекрасно грає на почуттях Трампа": політолог розкрив КДБшну тактику РФВідео

Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – ЗолотарьовУкраїна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – Золотарьов
19:33

Черниця запально виконала бітбокс на ТБ і стала популярноюВідео

19:28

За лаштунками військової співпраці: звіт ООН викрив масштаби допомоги КНДР Росії

19:10

Чому Маск різко порозумнішав і засудив ТрампаПогляд

18:53

Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

Реклама
18:39

Транш у $500 млн від МВФ вже близько: коли гроші надійдуть в Україну

18:39

Наскільки корисні варені яйця для здоров'я: експерти дали відповідь

18:38

Загроза для людства: вчені попередили про проліт небезпечної зірки

18:34

Долар стрімко летить вниз: скільки коштуватиме валюта 30 травня

18:23

"Теплі, близькі": Світлицька розкрила правду про "роман" із Цимбалюком

18:12

До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати

17:51

В Україні встановлюють новий дорожній знак: що означає прямокутник з коляскою

17:42

РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

17:39

Путін вперше заговорив про наступника - хто його замінить, названо прізвищаВідео

17:36

Дружина Неліпи розповіла, чому розлучилася з артистом

17:25

Супертест на IQ: знайдіть мишу серед грибів за 5 секунд

Реклама
17:15

"Ленін - гриб і радіохвиля": хто і навіщо в 1991 році вигадав фейк, що став мемом

17:08

Все для Росії: ЗМІ повідомили, що у Китаї заблокували продаж Україні дронів

16:57

Масштабна кампанія росіян зірвана: СБУ виграє війну за українських підлітків, - експерт

16:42

Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

16:35

Україна вперше застосувала унікальну зброю для далекобійних ударів - що відомоВідео

16:31

План Росії провалився: Сили оборони заблокували окупантів на Харківщині

16:30

"Не хочу брехати": Зеленський обговорював з Мерцом Taurus і дав одну обіцянку

16:26

"Якось треба жити": Лілія Ребрик зізналася, що зводить її з розуму

16:20

Підтримує імунітет і м'язи: 5 причин пити кефір щодня

15:59

Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

15:57

Американський режисер разом із балконом зірвався з висоти в КиєвіВідео

15:33

Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

15:22

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

15:21

В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

15:11

Скільки українцям доведеться платити за газ у червні: стали відомі цифри

14:57

30 травня - другий день Вознесіння Господнього: що можна робити у свято

14:33

Що насправді пили козаки: історик розповів про унікальний напійВідео

14:29

Коли Трійця у 2025 році: традиції, заборони та важливі прикмети

14:14

Як дати таблетку коту без зайвого стресу - перевірені способи

14:13

РФ застосувала нове озброєння: Україну атакували невідомі повітряні цілі

Реклама
14:13

"Здавалося, співати більше не зможу": Марта Адамчук розповіла про складний період

13:57

Який замок відімкнений: лише одиниці вгадають всього за 5 секунд

13:51

"Мені можна пробачити": Потап знову взявся за старе

13:47

У Росії спалахнув завод: експерт повідомив, що там виробляли для ведення війни

13:38

Після ляпаса: що зробила Макрон зі своїм чоловіком перед президентом Індонезії

13:31

Страшний діагноз: екс-дружина Максима Неліпи про те, як страждав загиблий артист

13:19

Суха погода накриє частину України: де припиняться дощі з грозами

13:18

Нове засідання у форматі "Рамштайн": названо дату та місце проведення

12:44

Київ накрила потужна злива з градом: вулиці затопило, є обриви електромережВідео

12:32

Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти