Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

Юрій Берендій
29 травня 2025, 20:15
999
Процес відмови від гривні може тривати понад 15 років, Україна буде зрушена визначати необхідність такого кроку в рамках вступу до ЄС, зазначили в НБУ.
Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни
В Україні буде нова основна курсоутворююча валюта - що відомо / Фото: УНІАН

Про що сказав Ніколайчук

  • Перехід з гривні на євро буде тривати понад 15 років
  • Чимало країн в ЄС принципово ставляться до питання національної валюти
  • Україна в довгостроковій перспективі має перейти на євро, як основну курсоутворюючу валюту

Україна, вступаючи до Європейського Союзу, може зобов’язатися у майбутньому перейти на євро, однак цей процес тривалий і може розтягнутися більш ніж на 15 років. Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Про перехід з гривні на євро

Він також зазначив, що питання повної відмови від гривні на користь євро буде предметом оцінки приблизно через 10–15 років. Тоді визначатимуть, наскільки країна готова до такого кроку і чи є в ньому реальна необхідність.

відео дня

"Я думаю, що це дуже і дуже далекий шлях для нас. Я думаю, що 10-15 років - це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям, які потрібно для переходу на євро", - сказав він.

За словами посадовця, чимало країн ЄС досі вважають за краще зберігати власні національні валюти та займають доволі принципову позицію в цьому питанні.

Втім, при вступі до Євросоюзу вони також погоджувалися з перспективою переходу на євро. Єдиною державою, яка не взяла на себе такого зобов’язання, є Данія, адже їй вдалося домогтися винятку.

Про зміну основної курсоутворюючої валюти з долара на євро

Як зазначив заступник голови НБУ, в Україні традиційно домінуючу роль у валютній структурі відігравав долар США. Проте з огляду на перспективу вступу до Європейського Союзу, країна в довгостроковій перспективі матиме зобов’язання перейти на євро як основну курсоутворюючу валюту. Такий перехід буде логічним кроком на шляху до повноцінної інтеграції з ЄС.

Національний банк України наразі вивчає це питання, зокрема аналізуючи досвід інших країн, таких як Молдова, яка торік здійснила подібний перехід. Водночас у найближчій перспективі цей крок не розглядається як пріоритетний.

"Це матиме певні наслідки до того, як ми проводитимемо свою валютно курсову політику. Але не має суттєво відобразитися на житті простих громадян, чи навіть для бізнесу наслідки будуть навряд матеріальними", - підкреслив Ніколайчук.

За його словами, частка євро в міжнародних резервах НБУ суттєво коливається протягом останніх місяців. Це здебільшого пов’язано з обсягами фінансової допомоги від міжнародних партнерів, зокрема ЄС, адже ці надходження зараховуються до резервів.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курси валют в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у червні валютний ринок України залишатиметься стабільним і прогнозованим, без суттєвих коливань, хоча не виключено поступове зростання курсу долара. Про це повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Водночас Національний банк України вдруге за два дні зменшив офіційний курс долара США, також подешевшало євро, про це свідчать оновлені дані на сайті НБУ.

Весняний період на валютному ринку минув досить спокійно. Гривня лише трохи втратила вартість щодо іноземної валюти, однак підстав для тривоги немає. Аналітики пояснили, чи варто зараз купувати або продавати долари.

Інші новини:

Що відомо про Сергія Ніколайчука

Ніколайчук Сергій Анатолійович - заступник голови НБУ.

З 2004 до 2019 року Сергій Ніколайчук працював у Національному банку України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 до квітня 2020 року він обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав ступінь кандидата економічних наук, йдеться на сайті НБУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

20:30Фронт
Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

20:15Економіка
Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

18:53Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

Останні новини

20:58

Гра в мовчанку: Зеленський розповів, чому Росія не показала "меморандум" про мир

20:30

Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

20:28

Як нарізати цибулю без сліз: відомий кухар розкрив секрет

20:15

Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

19:46

"Путін прекрасно грає на почуттях Трампа": політолог розкрив КДБшну тактику РФВідео

Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – ЗолотарьовУкраїна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – Золотарьов
19:33

Черниця запально виконала бітбокс на ТБ і стала популярноюВідео

19:28

За лаштунками військової співпраці: звіт ООН викрив масштаби допомоги КНДР Росії

19:10

Чому Маск різко порозумнішав і засудив ТрампаПогляд

18:53

Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

Реклама
18:39

Транш у $500 млн від МВФ вже близько: коли гроші надійдуть в Україну

18:39

Наскільки корисні варені яйця для здоров'я: експерти дали відповідь

18:38

Загроза для людства: вчені попередили про проліт небезпечної зірки

18:34

Долар стрімко летить вниз: скільки коштуватиме валюта 30 травня

18:23

"Теплі, близькі": Світлицька розкрила правду про "роман" із Цимбалюком

18:12

До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати

17:51

В Україні встановлюють новий дорожній знак: що означає прямокутник з коляскою

17:42

РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

17:39

Путін вперше заговорив про наступника - хто його замінить, названо прізвищаВідео

17:36

Дружина Неліпи розповіла, чому розлучилася з артистом

17:25

Супертест на IQ: знайдіть мишу серед грибів за 5 секунд

Реклама
17:15

"Ленін - гриб і радіохвиля": хто і навіщо в 1991 році вигадав фейк, що став мемом

17:08

Все для Росії: ЗМІ повідомили, що у Китаї заблокували продаж Україні дронів

16:57

Масштабна кампанія росіян зірвана: СБУ виграє війну за українських підлітків, - експерт

16:42

Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

16:35

Україна вперше застосувала унікальну зброю для далекобійних ударів - що відомоВідео

16:31

План Росії провалився: Сили оборони заблокували окупантів на Харківщині

16:30

"Не хочу брехати": Зеленський обговорював з Мерцом Taurus і дав одну обіцянку

16:26

"Якось треба жити": Лілія Ребрик зізналася, що зводить її з розуму

16:20

Підтримує імунітет і м'язи: 5 причин пити кефір щодня

15:59

Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

15:57

Американський режисер разом із балконом зірвався з висоти в КиєвіВідео

15:33

Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

15:22

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

15:21

В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

15:11

Скільки українцям доведеться платити за газ у червні: стали відомі цифри

14:57

30 травня - другий день Вознесіння Господнього: що можна робити у свято

14:33

Що насправді пили козаки: історик розповів про унікальний напійВідео

14:29

Коли Трійця у 2025 році: традиції, заборони та важливі прикмети

14:14

Як дати таблетку коту без зайвого стресу - перевірені способи

14:13

РФ застосувала нове озброєння: Україну атакували невідомі повітряні цілі

Реклама
14:13

"Здавалося, співати більше не зможу": Марта Адамчук розповіла про складний період

13:57

Який замок відімкнений: лише одиниці вгадають всього за 5 секунд

13:51

"Мені можна пробачити": Потап знову взявся за старе

13:47

У Росії спалахнув завод: експерт повідомив, що там виробляли для ведення війни

13:38

Після ляпаса: що зробила Макрон зі своїм чоловіком перед президентом Індонезії

13:31

Страшний діагноз: екс-дружина Максима Неліпи про те, як страждав загиблий артист

13:19

Суха погода накриє частину України: де припиняться дощі з грозами

13:18

Нове засідання у форматі "Рамштайн": названо дату та місце проведення

12:44

Київ накрила потужна злива з градом: вулиці затопило, є обриви електромережВідео

12:32

Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти