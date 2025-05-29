Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

Процес відмови від гривні може тривати понад 15 років, Україна буде зрушена визначати необхідність такого кроку в рамках вступу до ЄС, зазначили в НБУ.

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В Україні буде нова основна курсоутворююча валюта - що відомо / Фото: УНІАН

Про що сказав Ніколайчук

Перехід з гривні на євро буде тривати понад 15 років

Чимало країн в ЄС принципово ставляться до питання національної валюти

Україна в довгостроковій перспективі має перейти на євро, як основну курсоутворюючу валюту

Україна, вступаючи до Європейського Союзу, може зобов’язатися у майбутньому перейти на євро, однак цей процес тривалий і може розтягнутися більш ніж на 15 років. Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Про перехід з гривні на євро

Він також зазначив, що питання повної відмови від гривні на користь євро буде предметом оцінки приблизно через 10–15 років. Тоді визначатимуть, наскільки країна готова до такого кроку і чи є в ньому реальна необхідність.

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"Я думаю, що це дуже і дуже далекий шлях для нас. Я думаю, що 10-15 років - це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям, які потрібно для переходу на євро", - сказав він.

За словами посадовця, чимало країн ЄС досі вважають за краще зберігати власні національні валюти та займають доволі принципову позицію в цьому питанні.

Втім, при вступі до Євросоюзу вони також погоджувалися з перспективою переходу на євро. Єдиною державою, яка не взяла на себе такого зобов’язання, є Данія, адже їй вдалося домогтися винятку.

Про зміну основної курсоутворюючої валюти з долара на євро

Як зазначив заступник голови НБУ, в Україні традиційно домінуючу роль у валютній структурі відігравав долар США. Проте з огляду на перспективу вступу до Європейського Союзу, країна в довгостроковій перспективі матиме зобов’язання перейти на євро як основну курсоутворюючу валюту. Такий перехід буде логічним кроком на шляху до повноцінної інтеграції з ЄС.

Національний банк України наразі вивчає це питання, зокрема аналізуючи досвід інших країн, таких як Молдова, яка торік здійснила подібний перехід. Водночас у найближчій перспективі цей крок не розглядається як пріоритетний.

"Це матиме певні наслідки до того, як ми проводитимемо свою валютно курсову політику. Але не має суттєво відобразитися на житті простих громадян, чи навіть для бізнесу наслідки будуть навряд матеріальними", - підкреслив Ніколайчук.

За його словами, частка євро в міжнародних резервах НБУ суттєво коливається протягом останніх місяців. Це здебільшого пов’язано з обсягами фінансової допомоги від міжнародних партнерів, зокрема ЄС, адже ці надходження зараховуються до резервів.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у червні валютний ринок України залишатиметься стабільним і прогнозованим, без суттєвих коливань, хоча не виключено поступове зростання курсу долара. Про це повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Водночас Національний банк України вдруге за два дні зменшив офіційний курс долара США, також подешевшало євро, про це свідчать оновлені дані на сайті НБУ.

Весняний період на валютному ринку минув досить спокійно. Гривня лише трохи втратила вартість щодо іноземної валюти, однак підстав для тривоги немає. Аналітики пояснили, чи варто зараз купувати або продавати долари.

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Що відомо про Сергія Ніколайчука Ніколайчук Сергій Анатолійович - заступник голови НБУ. З 2004 до 2019 року Сергій Ніколайчук працював у Національному банку України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу. З вересня 2019 до квітня 2020 року він обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU. Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав ступінь кандидата економічних наук, йдеться на сайті НБУ.

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