Дружина Неліпи розповіла, чому розлучилася з артистом

Артист проживав серйозну кризу і навіть якийсь час жив сам.

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Максим Неліпа був розлучений / колаж: Главред, фото: facebook.com/avnelipa, facebook.com/NelipaMax

Коротко:

У чому причина розлучення Максима Неліпи з дружиною

Чому з ним трапилися серйозні кризи

Колишня дружина покійного артиста Максима Неліпи, який загинув на фронті, розповіла про те, чому розлучилася з телеведучим і героєм.

За словами Тамари Неліпи, яку цитує Обозреватель, у той час просто багато чого наклалося. "Був момент, коли його підкосила смерть Марини Поплавської. Останні півтора року, коли працювали в "Дизель-шоу", ми з нею дуже подружилися. Коли їхали на гастролі, Макс сідав поруч в автобусі, вона говорила: "Максик, давай, розповідай", - ділиться колишня дружина воїна.

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Вона також додає, що Макса дуже вибила з колії ця втрата. А потрібно було продовжувати працювати - писати жарти для "Дизель шоу". Він багато чого там ще робив - складав пісні, підводки, брав участь у номерах, вів виступи.

Максим Неліпа з колишньою дружиною / Фото Facebook/NelipaMax

"А коли приходив додому, говорив: "Я не можу жартувати, хочу плакати". Потім почалася криза середніх років: "Чого я домігся у свої роки?" Крім того, у нас були кредити, деякі питання з квартирою. Загалом, усе з усіх боків. У якийсь момент він поїхав на базу відпочинку під Києвом, сказав: поїду на природі. Запитав: "Ти зі мною?" "Не можу, - відповіла. - Темі - 15, Маші - дев'ять". І він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутися. Він: "Я втомився. Буду тут писати, рибалити", - ділиться жінка.

Колишня дружина Неліпи розповідає, що її батьки розлучилися, коли їй було років десять, і їй дуже хотілося, щоб тато залишався в житті доньки, тому що для дівчинки це дуже важливо. Із сином те саме.

Неліпу сильно підкосила смерть колеги з Дизель шоу / Фото Вікіпедія

"Ми збиралися разом - частіше Макс прибігав до нас по п'ятницях. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми. І коли почалася війна, він теж був у нас, ми провели разом вечір. І дуже тепло попрощалися, коли востаннє бачилися. А коли вирішили їхати, запитала щодо довіреності на Машу, він сказав: "Без питань", - розповідає вона.

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Хто такий Максим Неліпа? Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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