Дружина Неліпи розповіла, чому розлучилася з артистом

Коротко:
- У чому причина розлучення Максима Неліпи з дружиною
- Чому з ним трапилися серйозні кризи
Колишня дружина покійного артиста Максима Неліпи, який загинув на фронті, розповіла про те, чому розлучилася з телеведучим і героєм.
За словами Тамари Неліпи, яку цитує Обозреватель, у той час просто багато чого наклалося. "Був момент, коли його підкосила смерть Марини Поплавської. Останні півтора року, коли працювали в "Дизель-шоу", ми з нею дуже подружилися. Коли їхали на гастролі, Макс сідав поруч в автобусі, вона говорила: "Максик, давай, розповідай", - ділиться колишня дружина воїна.
Вона також додає, що Макса дуже вибила з колії ця втрата. А потрібно було продовжувати працювати - писати жарти для "Дизель шоу". Він багато чого там ще робив - складав пісні, підводки, брав участь у номерах, вів виступи.
"А коли приходив додому, говорив: "Я не можу жартувати, хочу плакати". Потім почалася криза середніх років: "Чого я домігся у свої роки?" Крім того, у нас були кредити, деякі питання з квартирою. Загалом, усе з усіх боків. У якийсь момент він поїхав на базу відпочинку під Києвом, сказав: поїду на природі. Запитав: "Ти зі мною?" "Не можу, - відповіла. - Темі - 15, Маші - дев'ять". І він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутися. Він: "Я втомився. Буду тут писати, рибалити", - ділиться жінка.
Колишня дружина Неліпи розповідає, що її батьки розлучилися, коли їй було років десять, і їй дуже хотілося, щоб тато залишався в житті доньки, тому що для дівчинки це дуже важливо. Із сином те саме.
"Ми збиралися разом - частіше Макс прибігав до нас по п'ятницях. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми. І коли почалася війна, він теж був у нас, ми провели разом вечір. І дуже тепло попрощалися, коли востаннє бачилися. А коли вирішили їхати, запитала щодо довіреності на Машу, він сказав: "Без питань", - розповідає вона.
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Раніше Главред писав про те, що Максим Неліпа захищав Україну на фронті з 2022 року. На смерть Максима відреагували й українські знаменитості, висловивши свої співчуття.
Раніше також стало відомо про те, чому на похороні Максима Неліпи не буде його сім'ї, найближчих людей.
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Хто такий Максим Неліпа?
Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.
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