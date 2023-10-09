Унікальна для Ізраїля ситуація: ексглава ЦРУ розкрив деталі вторгнення ХАМАСу

Якщо Ізраїль почне боротьбу з "Хезболла" на півночі своєї території, може початися "більш широка регіональна війна з Іраном", вважає Джеремі Баш.

https://glavred.net/world/unikalnaya-dlya-izrailya-situaciya-eks-glava-cru-raskryl-detali-vtorzheniya-hamasa-10506892.html Посилання скопійоване

Терористам ХАМАС ще ніколи не вдавалося настільки серйозно прорвати оборону Ізраїлю - колишній глава ЦРУ / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com

Ізраїлю ніколи не доводилося стикатися з таким наземним військовим вторгненням, яке сталося під час нападу терористів ХАМАС. Раніше бойовикам не вдавалося так прорвати оборону і влаштовувати репресії в населених пунктах уздовж Сектора Газв. Якщо Єрусалим почне боротьбу з "Хезболлою" на півночі, є ризик розширення регіональної війни з Іраном. Про це заявив колишній глава штабу ЦРУ Джеремі Баш.

Як повідомляє Sky News, він розповів про те, що Ізраїлю ще не доводилося стикатися з таким наземним військовим вторгненням з боку терористів.

відео дня

"Терористи припливли на човні, вони прилетіли на параплані, вони робили і те, і інше раніше, але ніколи раніше їм не вдавалося зробити 15 дірок в укріпленому прикордонному паркані і в'їжджати до Ізраїля на транспортних засобах і влаштовувати масові вбивства у всіх селах і містах уздовж Сектора Гази, - пояснив ситуацію Баш.

За його словами, ізраїльтяни вже звикли до сирен, бомбосховищ і роботи Залізного купола, але з подібними прецедентами ще не стикалися.

"Але ніколи раніше їм не доводилося стикатися з наземним вторгненням і військовим нападом терористів в їхніх будинках, громадських центрах, селах", - додав колишній керівник ЦРУ.

Також Джеремі Баш підкреслив, що захоплення терористами заручників серйозно ускладнює ситуацію для ізраїльської армії. У тому випадку, якщо Ізраїль почне боротьбу з бойовиками "Хезболла", яких фінансує Іран, ситуація може вказувати на "більш широку регіональну війну між Ізраїлем та Іраном".

Терористи ХАМАС вторглися до Ізраїля

Терористичне угруповання ХАМАС 7 жовтня вранці напала на Ізраїль. Бойовики завдавали ударів по центральній і південній частині держави з моря, суші і повітря. Вони били з Сектора Газа. Терористи запустили понад 2200 ракет по Ізраїлю.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Військово-політичний кабінет активував пункт "40 аллеф", який передбачає оголошення війни. Також Єрусалим збирається мобілізувати 300 тисяч осіб.

Ізраїль має намір ввести війська до Сектор Газа, про що заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху президенту США Джо Байдену. За даними ЗМІ, американське джерело повідомило, що Байден не став відмовляти Нетаньяху від військової операції, оскільки Штати підтримують право Єрусалиму на оборону.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.