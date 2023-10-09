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Унікальна для Ізраїля ситуація: ексглава ЦРУ розкрив деталі вторгнення ХАМАСу

Андрій Ганчук
9 жовтня 2023, 18:29 оновлено 9 жовтня, 18:36
Якщо Ізраїль почне боротьбу з "Хезболла" на півночі своєї території, може початися "більш широка регіональна війна з Іраном", вважає Джеремі Баш.

Ізраїль, ХАМАС
Терористам ХАМАС ще ніколи не вдавалося настільки серйозно прорвати оборону Ізраїлю - колишній глава ЦРУ / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com

Ізраїлю ніколи не доводилося стикатися з таким наземним військовим вторгненням, яке сталося під час нападу терористів ХАМАС. Раніше бойовикам не вдавалося так прорвати оборону і влаштовувати репресії в населених пунктах уздовж Сектора Газв. Якщо Єрусалим почне боротьбу з "Хезболлою" на півночі, є ризик розширення регіональної війни з Іраном. Про це заявив колишній глава штабу ЦРУ Джеремі Баш.

Як повідомляє Sky News, він розповів про те, що Ізраїлю ще не доводилося стикатися з таким наземним військовим вторгненням з боку терористів.

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"Терористи припливли на човні, вони прилетіли на параплані, вони робили і те, і інше раніше, але ніколи раніше їм не вдавалося зробити 15 дірок в укріпленому прикордонному паркані і в'їжджати до Ізраїля на транспортних засобах і влаштовувати масові вбивства у всіх селах і містах уздовж Сектора Гази, - пояснив ситуацію Баш.

За його словами, ізраїльтяни вже звикли до сирен, бомбосховищ і роботи Залізного купола, але з подібними прецедентами ще не стикалися.

"Але ніколи раніше їм не доводилося стикатися з наземним вторгненням і військовим нападом терористів в їхніх будинках, громадських центрах, селах", - додав колишній керівник ЦРУ.

Також Джеремі Баш підкреслив, що захоплення терористами заручників серйозно ускладнює ситуацію для ізраїльської армії. У тому випадку, якщо Ізраїль почне боротьбу з бойовиками "Хезболла", яких фінансує Іран, ситуація може вказувати на "більш широку регіональну війну між Ізраїлем та Іраном".

Терористи ХАМАС вторглися до Ізраїля

Терористичне угруповання ХАМАС 7 жовтня вранці напала на Ізраїль. Бойовики завдавали ударів по центральній і південній частині держави з моря, суші і повітря. Вони били з Сектора Газа. Терористи запустили понад 2200 ракет по Ізраїлю.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Військово-політичний кабінет активував пункт "40 аллеф", який передбачає оголошення війни. Також Єрусалим збирається мобілізувати 300 тисяч осіб.

Ізраїль має намір ввести війська до Сектор Газа, про що заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху президенту США Джо Байдену. За даними ЗМІ, американське джерело повідомило, що Байден не став відмовляти Нетаньяху від військової операції, оскільки Штати підтримують право Єрусалиму на оборону.

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