'Путін прекрасно грає на почуттях Трампа': політолог розкрив КДБшну тактику РФ

Поразки у зовнішній політиці можуть знизити рейтинг Трампа, і критикують його як демократи, так і республіканці, зазначив Андрій Золотарьов.

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Путін маніпулює Трампом, а той "руйнує те, що створювалося до нього" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Золотарьова:

Путін, як колишній співробітник КДБ, добре знає психотип Трампа і вміло маніпулює ним

Росія поступово досягає своїх стратегічних цілей

Трамп нагадує Горбачова — руйнує те, що було створено, але не створює нового

Лідер РФ Володимир Путін, як колишній співробітник КДБ, прекрасно розуміє, що для ефективного спілкування з людиною необхідно знати її психотип. Психологічний портрет президента США Дональда Трампа в Кремлі вивчили досконально, тож добре знають, на яких "струнах" грати. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Путін прекрасно грає на почуттях Трампа: і про онуків згадав у телефонній розмові з ним, і про дружину, а головне – не каже Трампу "ні" і не заперечує в тому, що війну потрібно закінчувати. Путін застосовує таку технологію – "так, але ні". І завжди потрібно дивитися, що після коми. А "після коми" у Росії все: виведення українських військ із чотирьох областей, відмова від отримання допомоги, закриття військової промисловості, скорочення ЗСУ до 80 тисяч військовослужбовців, зміна законодавства, а все, що було після 2014 року, – піддати анафемі. Іншими словами, Росія висуває цілу низку таких умов, які Зеленський не може виконати, навіть якби хотів", - пояснив він.

Золотарьов зазначив, що Путін крок за кроком домагається своїх стратегічних цілей. За його словами, дипломатична ізоляція Росії практично зруйнована, єдність західного світу підірвана — це видно навіть на прикладі зовнішньої політики Трампа. США під його керівництвом "злили" інструменти м’якої сили, які десятиліттями використовувалися як засіб тиску на Москву: припинено фінансування Радіо Свобода, "Голосу Америки", USAID — усе це в Росії сприймалося як вороже втручання. Проте сам Трамп при цьому нічого значущого не отримав натомість.

"Трамп дуже нагадує Горбачова, у якого теж були благі наміри, але все це закінчилося крахом Радянського Союзу. А Трамп руйнує те, що створювалося до нього, а от із творенням у нього не виходить зовсім", - сказав Золотарьв.

Зовнішньополітичні провали Трампа

Також політолог звернув увагу, що особливо показовим став приклад Ілона Маска, який тихо і без шуму відійшов від політичних проєктів, пов’язаних із Трампом. Маск — геніальний бізнесмен і візіонер, але політика негативно вплинула на його бізнес.

"Невже Маск – геніальний бізнесмен і візіонер – так банально сів у калюжу і не зміг передбачити, що політика дуже погано відіб'ється на бізнесі, що і сталося з Tesla, акції якої впали в ціні на 70% і яка зазнала колосальних збитків. А про "департамент ефективності", через який спочатку було багато галасу, практично нічого не чути. Маск першим зрозумів, що щось пішло не так", - додав Золотарьов.

Також експерт наголосив, що нині у Трампа немає жодних справжніх політичних здобутків або вагомих перемог, окрім переговорів про примирення в Руанді та Конго, про які мало хто знає. Світ бачить його безпорадність на Близькому Сході — там триває війна, зокрема операція "Колісниці Гідеона" ізраїльської армії.

"Це зовсім не той мир, про який говорив Віткофф, коли підписував 40-денне перемир'я. І з Україною в Трампа не виходить, адже все виявилося набагато складніше. Якщо не вдасться отримати Нобелівську премію миру, Трамп розраховує отримати хоча б такі бізнес-проекти, які можна буде показати американському виборцю", - вважає політолог.

Золотарьов наголосив, що хоча зовнішня політика не в пріоритеті для американського виборця, накопичення поразок може обвалити рейтинг Трампа. Його вже критикують не лише демократи, а й традиційні республіканці, які бачать, як він розвалює геополітичні підвалини, на яких США стояли десятиліттями.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Літак у подарунок Трампу

Показовою стала і ситуація з подарованим літаком Gulfstream за $400 млн, який Трамп нібито отримав від еміра Катару. Мати еміра вважає, що досягати цілей треба не військовими методами, а через проекти та інвестиції.

"У нинішнього еміра Катару дуже мудра мати. Катар завжди був спонсором ісламського тероризму, того ж ХАМАС. На відміну від оксамитових Еміратів, Катар підтримує джихад. Але мати еміра Катару вважає, що потрібно домагатися свого не військовими методами щодо невірних, а іншими шляхами: через інфільтрацію, спільні проекти, інвестиції. Те, що в Америці сприйняли як хабар, було досить ефективним ходом", - зазначив він.

Золотарьов розпоів, що наслідком стало охолодження відносин між США і Ізраїлем, оскільки тема створення Палестинської держави для Ізраїлю є "червоною лінією". Як результат – прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкрито заявив про можливу відмову навіть від військової допомоги США.

"Це все руйнує конструкцію, яка існувала півстоліття. Півстоліття для США на Близькому Сході були дві опорні країни – Саудівська Аравія та Ізраїль. Тепер ця конструкція внаслідок дипломатії Трампа в посудній лавці починає сипатися", - підкреслив політолог.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, як Путін грає на почуттях Трампа, до якого вибору США підштовхують Україну, та чи можливий крах Росії:

Трамп і війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" масованими атаками на Україну, але не запроваджує санкції проти Росії, щоб не зірвати можливу "мирну угоду". Він додав, що за потреби готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією в будь-якому форматі, зокрема на рівні лідерів. Він підтвердив можливість тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Крім цього, Росія, оголосивши дату й місце другого раунду переговорів з Україною (2 червня, Стамбул), намагається створити ілюзію ініціативності в мирному процесі, заявив кореспондент Sky News Айвор Беннетт. За його словами, це радше політичний маневр для зовнішньої аудиторії та сигнал США, зокрема Дональду Трампу, на тлі критики через удари по Україні.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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