РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на 'Оленью': аналітики з'ясували, для чого

За два тижні РФ перекинула близько двох третин свого флоту Ту-22М3 з авіабази "Белая" до "Оленьї".

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На "Оленьї" аномальне скупчення російських ракетоносців / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, супутниковий знімок AviVector

Коротко:

РФ зосередила на аеродромі "Оленья" 40 бомбардувальників Ту-22М3, 11 Ту-95МС і 5 літаків Ан-12

Такі дії можуть бути спробою заплутати розвідку і приховати підготовку до нових ударів по Україні

Не всі наявні літаки на аеродромі реально готові до застосування

Росія зосередила на аеродромі "Оленья" одночасно 40 Ту-22М3, 11 бомбардувальників Ту-95МС та п’ять літаків Ан-12. Такі маневри можуть бути спробою заплутати розвідку й приховати підготовку до нових масованих ракетних ударів по Україні. Про це пише Defense Express.

На супутникових зображеннях проєкту AviVector, зробленому 26 травня 2025 року, зафіксовано, що на аеродромі "Оленья" (Мурманська область) одночасно перебували: 40 бомбардувальників Ту-22М3 (це майже 67% від загального флоту цих літаків у РФ, якого нараховується до 60 одиниць), 11 стратегічних ракетоносців Ту-95МС (приблизно 20% від загального числа) і 5 транспортних або морських літаків Ан-12.

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Ці дані суттєво контрастують із попередніми спостереженнями: ще в середині травня на сибірській авіабазі "Белая" перебували аж 42 Ту-22М3. Враховуючи, що загальна кількість таких бомбардувальників у розпорядженні РФ оцінюється у 60 одиниць, Росія менш ніж за два тижні перекинула дві третини усього флоту Ту-22М3 назад до "Оленьї".

"З цього прямо випливає, що за ці два тижні росіяни перегнали назад із аеродрому "Белая" на базу "Оленья" аж чотири десятки своїх ракетоносіїв, що виглядає по-своєму парадоксально. Бо зараз РФ якщо і використовує Ту-22М3 для ударів по Україні, то вкрай обмежено, особливо у порівнянні з 2023 та 2024 роками", - зазначили аналітики.

Попри наявність 11 Ту-95МС на "Оленьї", у масованому ударі по Україні 26 травня взяли участь лише три літаки цього типу. Це може свідчити про обмеженість ресурсу — тобто реальна бойова спроможність значно нижча, ніж візуальне скупчення авіації.

Російські літаки на аеродромі "Оленья" / Фото: супутниковий знімок AviVector

Ротація на "Енгельсі"

Автори AviVector також надали знімки аеродрому "Енгельс", одного з ключових пунктів стратегічної авіації РФ. Станом на 25 травня 2025 року там зафіксовано 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 та 4 Су-34. Однак уже на наступний день, 26 травня, кількість техніки різко зменшилась — розміщено 3 Ту-95МС, 3 Ту-160 і 2 Су-34.

Після удару 26 травня на "Енгельс" повернулося одразу сім Ту-95МС, ще один вирушив на "Оленью".

Експерти припускають, що ці постійні переміщення бомбардувальників між різними аеродромами— навмисна стратегія Росії. Мета — ускладнити українській розвідці та союзникам фіксацію моменту бойогового вильоту для підготовки до ударів по Україні.

"При цьому виходить, що росіяни йдуть на такі маневри навіть ціною перевитрати обмеженого ресурсу по льотним годинам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну й Ту-160 заодно", - додали у виданні.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Ліквідація російських Ту-22М3 - новини за темою

Нагадаємо, 15 серпня 2024 року в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій ракет Х-22, які РФ використовує для ударів по Україні. За даними Міноборони РФ, причиною аварії стала технічна несправність.

Також ніч на 20 січня дрони-камікадзе ЗСУ вдарили по Казанському авіазаводу, де виготовляють стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160. Аналітики Defence Express вказують, що Росія не здатна будувати ці літаки "з нуля" — вона використовує ще радянські заготовки.

Як повідомляв Главред, 2 квітня у Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 в Іркутській області під час планового польоту. Екіпаж із чотирьох осіб катапультувався, одна людина загинула. Причиною стала технічна несправність, літак впав у безлюдній місцевості без руйнувань на землі.

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