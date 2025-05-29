Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

Радник глави Офісу президента Подоляк спростував інформацію про нібито прорив на Сумщині та розповів про інтенсивність боїв на Сумщині.

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У Зеленського розповіли деталі про бої на Сумщині / Колаж: Главред, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, wikimedia.org

Про що сказав Подоляк:

Війська РФ активізували штурмові дії на Сумщині

Заяви РФ про прорив є частиною інформаційної кампанії

Ворог має накопичений ресурс на цьому напрямку

Російські окупаційні війська активізувалися на кордоні із Сумською областю, намагаючись прорвати оборону. На цій ділянці фронту тривають запеклі бої. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі для 24 Каналу зазначив, що ворог зосередив там певні сили та активно застосовує артилерію і авіацію. Водночас ситуація не виходить за межі очікуваного.

Подоляк також наголосив, що повідомлення про нібито прорив і масштабний наступ є частиною інформаційної кампанії Росії. Такі заяви, як і тези про посилення літнього наступу чи зростання виробництва ракет, мають на меті психологічно тиснути на Україну.

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"Так росіяни хочуть отримати виконання своїх ультимативних умов. Треба спокійніше ставитися до такої інформації. Інтенсивність складає 150 – 200 боєзіткнень по всій лінії фронту, разом з Сумською та Харківською областями. Зрозуміло, що там Росія має певний накопичений ресурс", – підкреслив радник голови ОПУ.

Михайло Подоляк зауважив, що російські війська чинять тиск на прикордонні регіони, зокрема намагаючись реалізувати ідею так званих "буферних зон", про що вже неодноразово заявляли.

Подоляк також звернув увагу на складний рельєф Сумщини — ліси, болота та можливість застосування диверсійних груп. Ворог зосередив у цьому районі значні сили, перекинуті з Курської області.

Водночас він підкреслив, що не йдеться про масштабну передислокацію, адже Росія також має обмежені ресурси, зокрема в живій силі. Подібні заяви є частиною інформаційної кампанії з метою психологічного тиску на українське суспільство та спроб змусити Україну поступитися.

Ситуація на фронті - що відомо про бої на Сумщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ продовжують стягувати сили в Курській області, що прилягає до українського кордону. Водночас окупанти здійснюють спроби прориву на українську територію, однак ці дії успішно придушуються Силами оборони. Про це повідомив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

За словами представника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, останнім часом противник активізував застосування тактики малих штурмових груп на Сумщині, поступово розширюючи зону бойових дій.

Моніторингова група DeepState інформує, що російські війська закріпилися на північному сході Сумської області, на лінії Веселівка – Журавка – Новеньке – Басівка. Інтенсивні бої також тривають у районах населених пунктів Біловоди та Локні.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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