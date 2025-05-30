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Вісім "прильотів" і постраждалі: у Харкові прогриміла серія вибухів

Анна Ярославська
30 травня 2025, 06:41оновлено 30 травня, 07:24
370
Удар безпілотників припав на територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі.
Атака на тролейбусне депо
Згорів тролейбус, ще щонайменше 18 - було пошкоджено / Колаж: Главред, фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov

Коротко:

  • Харків та область атакували дрони
  • У Слобідському районі зафіксовано вісім влучань
  • Є постраждалі

У ніч на 30 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. Місто було під масованим ударом ворожих дронів. Деталі розкрив мер Ігор Терехов.

Про звуки вибухів він повідомив після третьої години ночі. Удар безпілотників припав на територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі.

відео дня

Загалом було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району.

"Житлові будинки, розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали пошкоджень", - написав Терехов.

Є інформація про те, що постраждала одна працівниця КП, яка під час атаки дронів перебувала на території підприємства.

Вісім 'прильотів' і постраждалі: у Харкові прогриміла серія вибухів
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Голова Харківської ОДА (ОДА) Олег Синєгубов, зі свого боку, повідомив, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка. Медики надають усю необхідну допомогу.

Синєгубов також написав, що минулої ночі росіяни атакували дронами село Василів Хутір у Харківській області.

"Ворог атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини", - ідеться в повідомленні.

Оновлено. Пізніше Терехов уточнив, що під удар дронів у Слобідському районі Харкова потрапило тролейбусне депо.Постраждали двоє людей - це працівники, які перебували на зміні, пише Суспільне.

Значних втрат транспорту під час атаки Росії на тролейбусне депо у Слобідському районі вдалося попередити, бо більшість транспорту заздалегідь розосередили містом.Терехов зазначив, що під удар потрапила техніка, яка перебувала в ремонті: один тролейбус знищено повністю, ще 18 - отримали різні ступені пошкоджень.

Як повідомив мер Терехов, громадський транспорт 30 травня працюватиме за розкладом. Нічна атака російських дронів на тролейбусне депо не вплине на рух.

  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на тролейбусне депо у Харкові
    Атака на тролейбусне депо у Харкові Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами різних типів з п'яти напрямків. Сили ППО працювали в 12 локаціях. Противник застосував 60 ударних дронів типу Шахед і безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 43 ворожі дрони.

У ніч на 26 травня втретє поспіль Україна потрапила під масований ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти застосували 364 засоби повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити 9 крилатих ракет і 288 ворожих БпЛА.

За словами президента Зеленського, це була наймасштабніша атака з початку повномасштабної війни.

Зазначимо, видання The Economist пише про те, що атаки Росії на Україну з використанням тисячі ударних дронів можуть стати реальністю. Уже зараз, за даними української військової розвідки, країна-агресор планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. Крім того, у РФ є в резерві близько 500 балістичних ракет, готових до запуску.

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