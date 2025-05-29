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Черниця запально виконала бітбокс на ТБ і стала популярною

Віталій Кірсанов
29 травня 2025, 19:33
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Сестра Марізела піднесла мікрофон до рота і почала бітбоксити під пісню.
Черниця запально виконала бітбокс
Черниця запально виконала бітбокс / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Бітбокс транслювали на португальському телеканалі
  • Відео з виступом швидко розлетілося інтернетом

У Бразилії католицька черниця стала популярною після того, як увірвалася в прямий ефір на телебаченні під бітбокс. Про це повідомило медіа Metro.

Це сталося на португальському телеканалі Pai Eterno, коли дві черниці та священник з'явилися в програмі, щоб розповісти про свою роботу.

На ефір черниці прийшли одягнені в однакові світло-блакитні спідниці з білими кардиганами, золотими хрестами на шиї, і традиційно - з білими головними уборами. Натомість священник, який був із ними, був одягнений у чорне з собачим нашийником, що викликало в глядачів захват і усмішки.

Спочатку тріо наспівувало запам'ятовувану мелодію, і всі підспівували, аж доки одна з монахинь - сестра Марізела - не піднесла мікрофон до рота і не почала бітбоксити під пісню.

Щоб додати веселощів, духовні колеги сестри Марізели в студії почали танцювати кікстеп у такт. Згодом ведучий шоу відійшов убік, щоб надати тріо центральне місце в програмі.

Відео з виступом швидко розлетілося інтернетом і підкорило глядачів, які висловили своє захоплення від побаченого в соціальних мережах.

Користувачі зазначили, що подібні виступи допомагають боротися зі стереотипами про релігійне життя.

"Мені дуже подобається спостерігати за тим, як вони демонструють свої таланти", "Веселощі - це не гріх", - написали учасники обговорення.

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