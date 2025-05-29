Все для Росії: ЗМІ повідомили, що у Китаї заблокували продаж Україні дронів

Офіційні представники Китаю стверджують, що не мають жодного впливу на ситуацію.

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Китай обмежив поставки не лише для України, але й для європейських країн / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Китай припинив постачати Україні дрони

Обмеження поставок торкнулося і європейських країн

Росія почала отримувати більше дронів з Китаю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай перестав продавати Україні та дрони, в той час як країна-агресорка Росія досі може купувати їх.

Зеленський також повідомив, що на російській території є виробничі лінії, де є китайські представники. Як пише Bloomberg з посиланням на європейського чиновника, ця інформація відповідає власним його оцінкам.

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Зазначається, що Китай не лише припинив поставки самих дронів Україні, але й скоротив постачання окремих елементів дронів європейським країнам. Водночас об'єми поставок дронів Росії з Китаю збільшились.

Зауважимо, що з огляду на цю ситуацію Пекін неодноразово заявляв, що контролює експорт так званих товарів подвійного використання, таких як безпілотники, які можуть бути використані у військових цілях.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Допомога Китаю Росії за час повномасштабної війни

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Китай поставив Росії зброю для ведення війни проти України. Йдеться про бойовий безпілотник великої дальності, який російське підприємство "Купол" (дочірнє підприємство "Алмаз-Антей") розробило в Китаї.

Раніше також нардеп Олександр Мережко заявив, що Росія отримує підтримку від об'єднання авторитарних держав на чолі з Китаєм у своїй агресивній війні проти України.

Напередодні, як писав Главред, президент Володимир Зеленський повідомив, що Китай постачає Російській Федерації зброю. Зокрема, йдеться про артилерію та порох.

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