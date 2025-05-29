Чоловік Заворотнюк привів на її могилу іншу жінку в річницю смерті

Фігурист Чернишов, а також діти Анастасії Заворотнюк прийшли на її могилу.

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Чоловіка Заворотнюк побачили з іншою жінкою на могилі актриси / Колаж Главред, фото Стархіт

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Хто прийшов на річницю Заворотнюк

Який вигляд має чоловік Заворотнюк Чернишов

Чоловіка покійної російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка була в захваті від терориста Путіна, зняли на її могилі з іншою жінкою.

Як пишуть російські пропагандисти, 29 травня виповнюється рік від смерті актриси, яка п'ять років боролася з раком головного мозку. Її поховали на Троєкуровському кладовищі, на якому сьогодні вранці зібралися члени її сім'ї та близькі друзі.

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"Рік без Насті. Без надії на земне диво, але з вірою, що їй там добре і спокійно. І з нашою безмежною любов'ю та вдячністю до дивовижної жінки, яка залишила після себе такий теплий і яскравий слід. Просимо помолитися сьогодні за нашу Настю всіх, кому вона небайдужа", - з'явилося повідомлення на її сторінці в Instagram.

Чоловік Заворотнюк Петро Чернишов / Фото Стархіт

Вдівець Петро Чернишов приїхав на могилу Заворотнюк із близькою подругою - дружиною рупора кремлівської пропаганди Пєскова, Тетяною Навкою. Вона стояла поруч із фігуристом, коли той покладав квіти.

За словами Чернишова, Навка підтримувала його сім'ю протягом довгих років лікування Анастасії. Вона допомагала шукати найкращих лікарів і збирала гроші на оплату рахунків.

Мати Анастасії Заворотнюк / Фото Стархіт

Разом із фігуристом на цвинтар приїхала і мати Заворотнюк Валентина Борисівна з онукою Мілою. Дорослі діти акторки - Анна і Майкл - теж не пропустили траурний захід, хоча й трималися подалі від Чернишова.

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Нагадаємо, раніше Главред повідомив про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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