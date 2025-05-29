Наскільки корисні варені яйця для здоров'я: експерти дали відповідь

В одному великому вареному яйці міститься близько 6-7 грамів білка.

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Наскільки корисні варені яйця для здоров'я / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Знання-Інтелект-Мудрість"

Ви дізнаєтеся:

Скільки калорій містить варене яйце

Скільки білка є в яйці

Як часто можна їсти варені яйця

Якщо ви хочете поживно поснідати, то варені яйця стануть швидким і простим способом для цього, адже вони містять антиоксиданти, вітаміни групи B і холін. Про це пише USA Today.

Автор Youtube-каналу "Знання-Інтелект-Мудрість" також розповів про користь варених яєць для здоров'я.

Скільки калорій містить варене яйце

Як зазначив сертифікований фахівець з ожиріння і контролю ваги, а також ліцензований дієтолог-нутриціолог Джеремі О'Ніл, через те, що під час приготування ви не додаєте олій або жирів, варені яйця вважаються одними з найбільш здорових видів цього продукту.

За словами О'Ніла, одне велике варене яйце містить 72 калорії, майже 5 грамів жиру і близько 1,5 грамів насичених жирів. Яйця, а особливо яєчні жовтки, мають велику кількість вітамінів і мінералів, зокрема вони є гарним джерелом вітаміну A, вітамінів групи В, рибофлавіну, фолатів, заліза та цинку, додав дієтолог.

Експерт зауважив, що яйця є одним із найкращих джерел холіну - це мінерал, який є дуже важливим під час вагітності, адже він сприяє виробленню ацетилхоліну, який допомагає м'язовим скороченням.

Скільки білка є в яйці

О'Ніл наголосив, що в одному великому вареному яйці міститься близько 6-7 грамів білка, проте не варто покладатися лише на цей продукт, щоб задовольнити ваші щоденні потреби в білку.

"Ваше споживання білка залежить від двох факторів: вашої ваги та інтенсивності фізичних навантажень. За даними Harvard Health, рекомендована добова норма споживання білка для дорослих становить щонайменше 0,8 грама білка на кілограм ваги", - додають у матеріалі.

Це означає, що якщо людина важить 82 кг, то їй слід вживати близько 65 грамів білка на день, пояснив дієтолог.

"Якщо ви ведете дуже активний спосіб життя, вам потрібно споживати трохи більше білка, ніж середньостатистичній людині, - від 1,2 до 2 грамів білка на кілограм ваги тіла. Якщо ви вагітні, також рекомендується споживати більше білка, ніж середньостатистична людина, - близько 1,1 грама білка на кілограм ваги тіла", - зазначив експерт.

Як часто можна їсти варені яйця

За словами О'Ніла, якщо говорити про збалансоване харчування, то для більшості людей цілком нормально їсти два-три варених яйця на день, якщо вони цього хочуть.

Чи можна їсти варені яйця, якщо людина має високий рівень холестерину

Якщо у вас високий рівень холестерину, то варто обмежити вживання яєць або взагалі відмовитися від них. У Міністерстві сільського господарства США кажуть, що одне велике яйце має приблизно 200 міліграмів харчового холестерину, тож вживання цього продукту не принесе вам користі в такому випадку.

"Яйця, безумовно, є значним джерелом харчового холестерину, але зв'язок між регулярним споживанням харчового холестерину, високим рівнем холестерину в крові та ішемічною хворобою серця не був достеменно доведеним", - зауважив фахівець із медицини способу життя з MedStar Health Амар Дейв.

Однак якщо у вас високий рівень холестерину, то це не означає, що вам потрібно повністю відмовитися від варених яєць. Якщо ви дотримуєтеся збалансованого харчування, варені яйця можуть бути поживним, багатим на білок доповненням до вашого раціону, запевнив О'Ніл.

"І, як завжди, якщо у вас є якісь занепокоєння з приводу харчування, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб обговорити режим харчування, що відповідає вашим індивідуальним потребам у сфері здоров'я", - порадили в USA Today.

Дивіться відео про користь варених яєць для здоров'я

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