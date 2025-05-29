"Ленін - гриб і радіохвиля": хто і навіщо в 1991 році вигадав фейк, що став мемом

За кілька місяців до розвалу СРСР вийшла передача про те, що Володимир Ленін зловживав мухоморами і з часом гриби витіснили його власну особистість.

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В ефірі радянського ТБ вийшла телепередача про те, що Ленін зловживав мухоморами / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Хто був автором "грибної" програми-містифікації

Як створювалася передача: спогади учасників

Вплив програми на методи маніпуляції масовою свідомістю сучасних росЗМІ

У січні 1991 року музикант-авангардист Сергій Курьохін і журналіст Сергій Шолохов виходять в ефір ленінградського телеканалу з програмою "П'яте колесо", щоб повідомити на весь СРСР: "Ленін - гриб і радіохвиля". Протягом цілої години Курьохін із серйозним обличчям розповідав про те, що організатор Жовтневого перевороту Володимир Ленін зловживав мухоморами, і з часом гриби витіснили його власну особистість.

"Те, про що я буду говорити сьогодні, - це просто основна таємниця Жовтневої революції. Тому що не все так просто в революції. Мене завжди щось у ній дивувало, якась загадка завжди залишалася загадкою", - заявив Курьохін на самому початку програми.

У телесюжеті стверджувалося, що Ленін насправді був грибом і радіохвилею. На доказ наводилися такі "аргументи", як схожість розрізу броньовика, з якого виступав Ленін, і грибниці мухомора, твердження, що "нінель" ("Ленін" навпаки) - це французька страва з грибів, тощо. Для більшої правдоподібності Курьохін посилався на різні джерела: від книжок Карлоса Кастанеди до робіт ученого Костянтина Ціолковського.

Дивіться фрагмент телепередачі "Ленін - гриб":

"У мене є абсолютно незаперечні докази, що вся Жовтнева революція робилася людьми, які багато років споживали відповідні гриби", - запевняв глядачів Курьохін.

До речі, телепередача "П'яте колесо" виходила в ефір з 1988 по 1996 рік. Програма була дуже популярною. У різний час гостями передачі були серйозні спікери: академік Дмитро Лихачов, мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак і Борис Єльцин, який ще не став президентом.

Деякі глядачі, які подивилися ефір "П'ятого колеса", були по-справжньому збентежені та шоковані. Наприклад, до Галини Баранової, завідувачки ідеологічного відділу Ленінградського обкому КПРС, прийшла ціла обурена делегація, яка вимагала пояснити, чи дійсно Ленін був грибом!

Варто зазначити, що такі сміливі й абсурдні заяви прозвучали в період горбачовської Перебудови, за вісім місяців до розвалу Радянського союзу. У той час уже допускалися деякі вольності у висловлюваннях "радянського народу", але подібні безглузді характеристики сакральної фігури Леніна дійсно були сприйняті радянським глядачем як шокуючі.

Анастасія Курьохіна, вдова музиканта, у розмові з росЗМІ згадувала історію появи мема: "Ідея програми народилася так: якось Сергій побачив передачу про смерть Сергія Єсеніна. Автор програми вибудовував доказ того, що поета вбили, на абсолютно абсурдних речах. Показували фотографії похорону Єсеніна, і за кадром говорили: "Подивіться, куди дивиться ця людина, а ось ця дивиться в інший бік, і це означає, що Єсеніна вбили..." Сергій подивився програму і сказав мені: "Так можна довести все, що завгодно". І довів".

Дивіться повну версію годинної телепередачі "Ленін - гриб":

Журналіст Сергій Шолохов в інтерв'ю росЗМІ 2021 року згадував, як готувався до передачі 1991 року.

"Я пішов у кіноархів і розшукав усі фільми, у яких Ленін ходить до лісу по гриби, взяв сцени, де він спілкується з грибниками, знайшов свідчення від їхніх родичів і записав інтерв'ю з ними. Потім ми зустрілися з Курьохіним для зйомок нашої бесіди, і я змонтував її з іншими відеозаписами. Так вийшла наша передача", - каже Шолохов.

Говорячи про те, як узагалі такий "грибний" матеріал міг бути допущений до показу на радянському телебаченні в 1991 році, Шолохов стверджує, що того року "весь Ленінград став територією експерименту, а влада тоді практично самоліквідувалася".

Сам же Курьохін стверджував, що містифікація про Леніна, яка зробила його відомим, задумувалася як жарт без соціального підґрунтя.

"Ніякої мети: просто гра розуму. Взагалі вся діяльність - це гра розуму... Я чесний завжди. Я кажу, те що відчуваю всередині. Інша річ, що душа в мене всередині може брехати. Я просто глашатай того, що у мене всередині відбувається, ось і все", - говорив він.

Хто такий Сергій Курьохін Сергій Курьохін - радянський і російський музикант-авангардист, композитор, кіносценарист і актор. Народився в Мурманську 16 червня 1954 року, виріс у Москві, а потім переїхав до Ленінграда. У 1981 році за кордоном видав свою першу платівку. У 1980-х роках він узяв участь у записі кількох альбомів "Акваріума". 1984 року Курьохін уперше зібрав концертний колектив "Поп-механіка", що являв собою непостійний склад виконавців, у виставах якого могли брати участь музиканти, співаки, актори і художники різних шкіл і стилів, і єдиним постійним учасником та ідейним лідером якого був сам Курьохін. Театралізовані концертні номери "Поп-механіки" включали елементи перформансу, в них могли бути вставні номери, виступи циркових артистів, покази мод. Також Курьохін - автор музики до двох десятків кінофільмів. Упродовж свого життя Курьохін був відомий як майстерний автор розіграшів і містифікацій. Найбільшу популярність здобув виступ Курьохіна в телепрограмі "П'яте колесо", що породив медіавірус "Ленін - гриб". У 1995 році Курьохін приєднався до Націонал-більшовицької партії. 9 липня 1996 року помер від саркоми.

Історія з Леніним-грибом, вигадана за кілька місяців до розвалу СРСР, показала, як за допомогою телебачення можна змусити величезну кількість людей повірити навіть у найбезглуздіші й найабсурдніші тези. Таким чином, в ефірі роками цензурованого і консервативного радянського ТБ Курьохін і Шолохов за допомогою квазінаукових висновків і псевдоумозаключень вибудували медіавірус і мем, про який згадують навіть через 34 роки. "Ленін - гриб" - це не тільки мем-легенда, а й предтеча фейк-ньюс, приклад майстерної маніпуляції суспільною свідомістю. Після грибної маніпуляції в ефірі сучасного пропагандистського телебачення РФ з'являться "розіп'ятий хлопчик у трусиках", "клаптик землі і два раби", "біолабораторії в Україні" та інше.

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Хто такий Сергій Шолохов Сергій Шолохов - радянський і російський журналіст, телеведучий; кандидат мистецтвознавства. Народився 27 вересня 1958 року. Навчався в ленінградському інтернаті з поглибленим вивченням англійської мови та хінді, потім на філологічному факультеті Ленінградського університету. Працював редактором у видавництві "Образотворче мистецтво". Кар'єру на Ленінградському телебаченні розпочинав із посади редактора відділу кіно 1987 року. Став популярним наприкінці 1980-х років як один з авторів і ведучих публіцистичної програми "П'яте колесо", один із випусків якої увійшов в історію як "Ленін - гриб". З 1991 року випускав власну програму про новинки фестивального кіно "Тихий дім".

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