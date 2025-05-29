'Є два пояснення': названо реальні причини заяв Кадирова про відставку

Рамзан Кадиров несподівано заявив про намір піти у відставку, політолог Андрій Золотарьов пояснив, що може стояти за цим кроком.

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Що стоїть за заявами Кадирова про відставку / Колаж Главред, фото: скріншот із відео YouTube

Про що сказав Золотарьов:

В Кадирова дійсно є проблеми із здоров'ям

Заяви глави Чечні про відставку можуть свідчити про прихований намір перевірити оточення

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров несподівано заявив про намір піти у відставку. Про причини такого рішення та наслідки для Чечні під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, Кадиров має певні проблеми зі здоров’ям, що може впливати на його політичну активність. Також не виключено, що він, подібно до Путіна, намагається викликати реакцію потенційних наступників через демонстративні дії.

"Адже Кадиров нікуди йти не збирається. Швидше за все, це було вкидання, щоб просто поспостерігати", - вказує він.

Золотарьов додає, що вірність Кадирова, як і раніше місцевих лідерів у імперських структурах, забезпечується значним фінансуванням із Москви.

Унаслідок цього зруйнований у 90-х Грозний перетворили на демонстративний приклад успішної відбудови, однак у Чечні сформувалася система, яка діє за власними правилами, відмінними від загальноросійських. Наприклад, у випадку з дівчиною, яка втекла з чеченської родини, поліція в Петербурзі затримала її й передала родичам, попри можливі порушення її прав.

"Інший приклад – як пороли блогера. Це якесь середньовіччя, але Кремль на це закриває очі в обмін на лояльність. Плюс кадировці готові брати участь у військових авантюрах Москви. Але – поки за це платять", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, як Путін грає на почуттях Трампа, до якого вибору США підштовхують Україну, та чи можливий крах Росії:

Відставка Кадирова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 травня, очільник Чечні Рамзан Кадиров прокоментував чутки щодо свого погіршеного стану здоров’я. Примітно, що він прямо не заперечив інформацію про можливі проблеми зі здоров’ям.

Раніше, 6 травня 2025 року, Кадиров публічно звернувся з проханням звільнити його з посади голови Чеченської Республіки.

За словами Кадирова, його можливий відхід з посади є нібито особистим рішенням. Однак, як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), лише російський президент Володимир Путін має повноваження ухвалити таку відставку. Водночас, звільнення Кадирова без визначеного наступника може дестабілізувати чинну систему влади Кремля.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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