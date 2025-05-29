"Теплі, близькі": Світлицька розкрила правду про "роман" із Цимбалюком

Близько п'яти місяців Тарасу Цимбалюку приписують бурхливі стосунки з колегою.

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Тарас Цимбалюк особисте життя - Олена Світлицька висловилася про роман з актором / колаж: Главред, фото: instagram.com/olena_svitlytska

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Що насправді відбувається між Світлицькою та Цимбалюком

Який вигляд має особисте життя Олени сьогодні

У січні 2025 року українська акторка Олена Світлицька оголосила про розлучення з чоловіком після 10 років разом. Через кілька тижнів після цієї новини артистці почали приписувати роман з її колегою по виставі "Наші Кайдаші", актором Тарасом Цимбалюком.

Пара охоче підігрівала інтерес до своїх стосунків - їх досить часто бачили разом. Однак Тарас і Олена воліли зберігати ухильне мовчання, коли справа доходила до пліток про їхній роман.

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Зізнання про природу її стосунків із Цимбалюком Світлицька зробила лише нещодавно на проєкті "По хатах". Акторка розповіла, що вона і Тарас - колеги, близькі друзі, але на цьому все.

"Ми колеги, ми дійсно багато часу проводили разом. Ми класно дружимо, спілкуємося. Ми знімали дуже багато різних відео, багато подорожували разом. Звичайно, у нас є якісь теплі близькі дружні стосунки", - каже зірка.

Тарас Цимбалюк особисте життя - Олена Світлицька висловилася про роман з актором / Скриншот YouTube

Олена також зізналася, що зараз вона самотня. Чоловічою увагою вона не обділена, але належати комусь поки не готова. "Я не можу говорити про це (про шанувальників - прим. редактора) відверто, бо я нікому не належу. У мене офіційно немає жодних стосунків. Але те, що мені дарували подарунки, те, що мені приділяли багато уваги – так, це правда", - поділилася Світлицька.

Олена Світлицька любить похвалитися подарунками від залицяльників у соціальних мережах / instagram.com/olena_svitlytska

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Хто така Олена Світлицька? Олена Світлицька - українська акторка кіно і телебачення. Хоч за освітою вона - дикторка і ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька домоглася на ниві акторства. Найбільш відомі роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

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