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"Теплі, близькі": Світлицька розкрила правду про "роман" із Цимбалюком

Анна Підгорна
29 травня 2025, 18:23
36
Близько п'яти місяців Тарасу Цимбалюку приписують бурхливі стосунки з колегою.
Олена Світлицька, Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк особисте життя - Олена Світлицька висловилася про роман з актором / колаж: Главред, фото: instagram.com/olena_svitlytska

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  • Який вигляд має особисте життя Олени сьогодні

У січні 2025 року українська акторка Олена Світлицька оголосила про розлучення з чоловіком після 10 років разом. Через кілька тижнів після цієї новини артистці почали приписувати роман з її колегою по виставі "Наші Кайдаші", актором Тарасом Цимбалюком.

Пара охоче підігрівала інтерес до своїх стосунків - їх досить часто бачили разом. Однак Тарас і Олена воліли зберігати ухильне мовчання, коли справа доходила до пліток про їхній роман.

відео дня

Зізнання про природу її стосунків із Цимбалюком Світлицька зробила лише нещодавно на проєкті "По хатах". Акторка розповіла, що вона і Тарас - колеги, близькі друзі, але на цьому все.

"Ми колеги, ми дійсно багато часу проводили разом. Ми класно дружимо, спілкуємося. Ми знімали дуже багато різних відео, багато подорожували разом. Звичайно, у нас є якісь теплі близькі дружні стосунки", - каже зірка.

Олена Світлицька
Тарас Цимбалюк особисте життя - Олена Світлицька висловилася про роман з актором / Скриншот YouTube

Олена також зізналася, що зараз вона самотня. Чоловічою увагою вона не обділена, але належати комусь поки не готова. "Я не можу говорити про це (про шанувальників - прим. редактора) відверто, бо я нікому не належу. У мене офіційно немає жодних стосунків. Але те, що мені дарували подарунки, те, що мені приділяли багато уваги – так, це правда", - поділилася Світлицька.

Олена Світлицька
Олена Світлицька любить похвалитися подарунками від залицяльників у соціальних мережах / instagram.com/olena_svitlytska

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Хто така Олена Світлицька?

Олена Світлицька - українська акторка кіно і телебачення. Хоч за освітою вона - дикторка і ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька домоглася на ниві акторства. Найбільш відомі роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

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