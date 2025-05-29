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Гра в мовчанку: Зеленський розповів, чому Росія не показала "меморандум" про мир

Руслан Іваненко
29 травня 2025, 20:58
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Президент закликає посилити санкції та тиск на Москву через затягування війни росіянами.
Гра в мовчанку: Зеленський розповів, чому Росія не показала 'меморандум' про мир
Президент наголошує на черговому російському обмані в дипломатичних домовленостях / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Росія не надала обіцяний "меморандум" про припинення вогню
  • Зеленський назвав це черговим обманом і закликав посилити тиск на Москву

Росія не надала обіцяний "меморандум" про припинення вогню, що свідчить про черговий російський обман, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами українського лідера, сьогодні відбувалися переговори з представниками США та Європи. Він наголосив:

відео дня

"Всім треба говорити чесно - всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском."

Президент додав, що світ спостерігає за черговою російською маніпуляцією:

"Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу. Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції - достатній тиск на Росію."

Зеленський також розповів про проведену нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, присвячену дипломатичній роботі.

Відбувається постійне координація дій з міжнародними партнерами та підготовка майбутньої зустрічі вже цього тижня.

Крім того, президент повідомив про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та дальніх ударах по території Росії. Зеленський подякував українським військовим:

"Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо - саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією."

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори з Росією навряд чи зупинять війну, адже диктатор Володимир Путін переконаний у спроможності тривало вести бойові дії, а справжня мета Кремля полягає в тому, щоб змусити Україну капітулювати. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішній рівень міжнародного тиску на Росію недостатній для припинення війни. На його думку, досягнення справедливого миру, ймовірно, стане реальним лише після усунення від влади російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна.

Тим часом Москва озвучила перелік вимог, які вважає обов’язковими для укладення мирної угоди. Серед них — письмові гарантії від західних країн щодо припинення розширення НАТО на схід та послаблення санкційного тиску на Росію. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела, наближені до переговорного процесу з боку РФ.

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Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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