За лаштунками військової співпраці: звіт ООН викрив масштаби допомоги КНДР Росії

КНДР постачає РФ артилерійські установки, реактивні системи та тисячі контейнерів зі зброєю.

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КНДР передала Росії 20 тисяч контейнерів із боєприпасами / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

КНДР передала Росії до 9 млн артснарядів за півтора року

За рік доправлено щонайменше 100 балістичних ракет

Постачання включають техніку, артилерію та протитанкову зброю

Північна Корея могла значно активізувати військову підтримку Росії у її війні проти України. За даними доповіді Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створеної 11 країнами-членами ООН, лише за останні півтора року КНДР передала Росії до 9 мільйонів артилерійських снарядів та щонайменше 100 балістичних ракет.

"Упродовж минулого року російські судна перевезли з північнокорейських портів до Росії близько 9 мільйонів боєприпасів різного калібру, включаючи снаряди 122 мм і 152 мм. Загалом кількість таких боєприпасів оцінюється у межах 4,2–5,8 мільйона одиниць", — йдеться у доповіді. відео дня

З початку вересня 2023 року, коли почались постачання, КНДР, за оцінками експертів, передала Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами та супутніми матеріалами. Серед них — боєприпаси калібру 82 мм, 122 мм, 130 мм, 152 мм та 170 мм, а також артилерійські системи: Д-20, Д-30, М-30, М-46 і гармати Д-74.

Крім цього, зафіксовано постачання 49 партій змішаної артилерії та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню, які морським транспортом доправлялись до портів Далекого Сходу Росії, а звідти — залізницею до складів на південному заході країни для подальшого використання на фронті.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

У 2024 році КНДР, згідно з доповіддю, передала Росії щонайменше 100 балістичних ракет. Вони використовувалися для ударів по українській цивільній інфраструктурі, зокрема у Києві та Запоріжжі.

Також Північна Корея, як зазначається, надала Росії компоненти трьох бригадних комплектів важкої артилерії:

170-мм самохідні артилерійські установки великої дальності,

240-мм реактивні системи залпового вогню,

понад 200 одиниць техніки, включно з самохідними гарматами та машинами для перезарядки.

Крім того, згідно з висновками української військової розвідки, серед північнокорейської зброї, виявленої на полі бою, були зафіксовані протитанкові ракети Bulsae-4 та реактивні протитанкові гранати (РПГ).

Допомога КНДР Росії у війні проти України - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно КНДР вперше підтвердила участь у війні проти України. Кім Чен Ин особисто віддав наказ відправити армію воювати з Росією проти України.

Крім того, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно заявив про підтримку Росії у війні проти України, назвавши таку позицію "справедливою та виправданою".

Також Кремль оголосив про старт будівництва автомобільного моста через річку Туманну, який з'єднає країни. Таким чином Росія і КНДР вийшли на новий рівень "братерства".

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