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Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію

Руслан Іваненко
29 травня 2025, 23:53
926
Очільник області закликає мешканців прикордоння не зволікати з евакуацією заради безпеки.
Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію
Росія веде операції малими групами на прикордонні Сумщини / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, скріншот карти deepstatemap.live

Читайте в матеріалі:

  • Де саме тривають активні бої на Сумщині
  • Чому влада наполягає на евакуації мешканців
  • Які заходи вживаються для протидії ворогу в регіоні

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про загострення ситуації в регіоні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Оперативна ситуація в регіоні станом на вечір 29 травня залишається складною, проте перебуває під контролем. На окремих ділянках кордону тривають активні бойові дії, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник веде операції малими групами, намагаючись проникнути до прикордонних сіл та закріпитися там.

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"Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам", – повідомив очільник ОВА.

Він також зазначив, що підтримує постійний зв’язок із військовими, силовими структурами, рятувальниками та місцевими громадами і обіцяє оперативно інформувати про безпекову ситуацію та можливі загрози.

"Я особисто 24/7 на зв’язку з військовим командуванням – реагуємо на всі зміни в обстановці оперативно та злагоджено. Діємо на випередження", – додав Григоров.

Керівник ОВА звернувся до мешканців прикордонних територій із закликом не зволікати з евакуацією:

"Це непросте рішення, але життя – найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою".

Окрім того, він порадив не піддаватися ворожій пропаганді, зберігати пильність і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Ситуація на Сумщині - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині - стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.

Крім того, останнім часом російські військові почали розширювати зону застосування тактики малих штурмових груп у Сумській області. Про це hromadske сказав представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, яку територію контролює РФ на Сумщині. Росіяни взяли під контроль 4 населених пункти в Сумській області.

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Що таке ОВА?

Обласна військова адміністрація (ОВА) — місцева військова адміністрація, тимчасовий місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України, утворений Президентом України Володимиром Зеленським 24 лютого 2022 року на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. У зв'язку з цим відповідні державні адміністрації та голови таких адміністрацій набули статусу відповідних військових адміністрацій та начальників таких військових адміністрацій, повідомляє wikipedia.

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