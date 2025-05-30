Зірка "Ейфорії" продає воду, в якій вона купалася: "Не припиняли просити"

Коротко:
- Сідні Свіні за останні сім років стала дуже популярною
- Зірка вирішила підтримати інтерес до себе незвичайним засобом для догляду за тілом
Американська акторка Сідні Свіні - справжня зірка на голлівудському небосхилі. У 2018 році старлетка здобула першу міжнародну популярність, а сьогодні в неї топові ролі та багатомільйонна армія фанатів - в одному Instagram у неї понад 25 млн підписників.
Варто зазначити, що працьовитості Свіні не віднімати - крім серйозного кіно артистка активно знімається в рекламі і співпрацює з популярними брендами. Іншими словами використовує свою популярність на повну котушку.
Щоправда, часом доходить до абсурду. Сідні в колаборації з одним відомим брендом засобів для догляду за тілом випустить лімітовану серію ароматичного мила для ванни, одним з інгредієнтів якого стане вода, в якій купалася 27-річна акторка.
"У співпраці з Сідні Свіні ми створили лімітовану серію мила, настояного на справжній воді, в якій вона купалася. Чому? Тому що ви всі не припиняли просити про це. І Сідні сказала: "Давайте зробимо це" (що за легенда!)", - з'явилося оголошення в офіційному блозі бренду.
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Хто така Сідні Свіні?
Сідні Суїні - американська акторка. Уперше здобула популярність 2018 року завдяки серіалам "Суцільний відстій", "Гострі предмети" та "Оповідь служниці". Через рік вона знялася у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Широке визнання Суїні здобула завдяки ролям у драматичному серіалі HBO "Ейфорія" і першому сезоні серіалу-антології "Білий лотос", які принесли акторці дві номінації на прайм-таймову премію "Еммі", повідомляє Вікіпедія.
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