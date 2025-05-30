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Сценарій уже написано: що РФ привезе на перемовини з Україною 2 червня

Руслан Іваненко
30 травня 2025, 02:02
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Кремль використовує переговори, щоб звинуватити Україну у відмові від мирного діалогу.
Сценарій уже написано: що РФ привезе на перемовини з Україною 2 червня
Кремль розкриває справжню мету зустрічі в Стамбулі / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини

Читайте в матеріалі:

  • Чому Росія не розраховує на успіх переговорів
  • Які головні вимоги РФ залишаються незмінними

Російська політична еліта не очікує суттєвого прогресу від чергової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі, запланованої на 2 червня. Про це повідомляє російські ЗМІ.

За даними співрозмовників, у Кремлі не сподіваються на прорив у перемовинах. Адміністрація Володимира Путіна має на меті передусім показати Заходу, що саме Україна відмовляється від миру, а не прагне домовитись про врегулювання конфлікту.

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У так званому "меморандумі", який Росія планує представити на переговорах, залишаться ті ж основні вимоги, що й під час зустрічі в Стамбулі 16 травня.

До ключових позицій Кремля належать: нейтральний статус України, відмова від ядерної зброї, обмеження військового потенціалу, визнання анексованих територій, офіційний статус російської мови, відмова від репарацій та скасування санкцій.

Один із дипломатів МЗС РФ прямо заявив:

"Нас просили про переговори, ми приїхали, меморандум протягнули. Якщо Україна публічно відмовиться – нам це тільки на руку".

Також політтехнолог, який співпрацює з Кремлем, зазначає, що шанси на досягнення глобальної угоди залишаються мінімальними.

На новий раунд переговорів до Стамбула вирушать ті ж посадовці, що й минулого разу. Очолює делегацію помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Мирні переговори і "меморандум" РФ - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 28 травня Росія запропонувала Україні провести другий раунд прямих переговорів 2 червня у Стамбулі. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на цій зустрічі в Туреччині.

У відповідь міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що українська сторона вже передала Росії свій варіант документа щодо припинення вогню. За словами міністра, тепер Москва має до чотирьох днів, щоб надати офіційну відповідь.

Крім того, США сподіваються, що Україна прибуде наступного тижня до Стамбула на прямі переговори з Росією. Дональд Трамп вірить, що зустріч зрушить з мертвої точки питання завершення війни. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

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Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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