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Захоплення Києва і знищення Харкова: західні ЗМІ дізналися найгірший сценарій Путіна

Олексій Тесля
30 червня 2024, 01:30
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Володимир Путін занадто полюбив війну, яка допомогла йому мобілізувати суспільство, пише Foreign Affairs.
Війська РФ, Путін
/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Диктатор Володимир Путін не задовольниться завоюванням лише Харківщини та східних областей України, але єдиний результат, на який він погодиться - це взяття Києва.

Божевільний диктатор вважає українську столицю колискою "російської цивілізації", тож має на це місто "майже містичні" погляди, пише видання Foreign Affairs, посилаючись на анонімні коментарі олігархів з оточення бункерного фюрера.

Автор пише, що є кілька причин, чому російські еліти врешті-решт стали на бік Путіна і одна з них - страх потрапити під репресії. Друга - усвідомлення безперспективності будь-якого опору. Третя і найголовніша - вони повірили, що Росія здатна перемогти, адже вона має певні просування на фронті.

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"Ми повинні виграти цю війну. Інакше вони не дадуть нам жити. І, звичайно, Росія розвалиться", - сказав автору на умовах анонімності один російський олігарх, який раніше критикував війну.

Оптимісти з "еліт" країни на болотах сподіваються, що якийсь один великий прорив росіян на фронті змусить Україну погодитися на поточний статус-кво і відмовитися від намірів вибивати окупантів. У цьому контексті розглядається зокрема захоплення Харкова з його фактичним знищенням у процесі.

"Ідея нескінченної війни в Україні лякає російську еліту, яка все ще сподівається, що вторгнення завершиться. Вони мріють якнайшвидше повернутися до мирного часу 23 лютого 2022 року. Але поки що мовчать. Вони не бачать шляху назад", - пише автор статті.

Сценарій нового наступу на Київ

Ті, хто очікують такого сценарію, вважають, що друга спроба захоплення Києва теж здійснюватиметься з території Білорусі тим самим маршрутом через зону ЧАЕС.

При цьому багато хто в Москві вважає, що цього разу російська армія більш загартована, а резерви України ослаблені, тому росіяни нібито можуть перемогти. У російських елітах витає переконання, що українці, мовляв, просто занадто втомилися, щоб знову захищатися.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Імовірність війни з НАТО

Водночас песимісти вважають, що Україна не є самоціллю Путіна. Насправді його мета - протистояння Заходу, вважають вони.

"Близькі до президента Росії люди кажуть, що він бачить вторгнення [в Україну] тільки як один із фронтів конфлікту із Заходом. Це означає, що успіху Росії на полі бою може бути недостатньо, щоб догодити Путіну. Щоб перемогти своїх справжніх ворогів у Брюсселі та Вашингтоні, Путін може відчути, що йому потрібно атакувати члена НАТО", - переказує ці побоювання автор публікації.

На думку найбільш песимістичної частини російських еліт, після України мішенню Росії стане Естонія або Латвія: дві балтійські країни з великою кількістю російської меншини.

Уточнюється, що раніше в РФ не хотіли ризикувати ймовірністю ядерного конфлікту. Але зараз багато хто з них переконаний, що НАТО не наважиться відповісти. Вони бачать Захід втомленим і розділеним, а тому набагато менш зацікавленим у боротьбі з Росією.

Як сказав автору публікації близький до Кремля бізнесмен, Путін занадто полюбив війну, яка допомогла йому мобілізувати суспільство, ув'язнити одних дисидентів, вбити інших і змусити більшість інших покинути країну. Війна також об'єднала еліти, які тепер відчувають себе небажаними на Заході і бачать у Путіні єдину надію на хороше життя. Як наслідок, вторгнення означає, що тиск на Путіна менший, ніж будь-коли раніше.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

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