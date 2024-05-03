Примус Росії до миру: у чому суть формули Зеленського і чого чекати від Саміту миру

Україні потрібна сильна позиція на полі бою, щоб ініціативи, спрямовані на встановлення миру, отримали шанси на підтримку як Заходу, так і Глобального Півдня.

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Україна буде готова до перемовин із Росією, але лише на своїх умовах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Офіс президента анонсував проведення першого Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. У заході мають взяти участь лідери держав усіх континентів. Мета саміту - обговорення механізмів для завершення розв'язаної Росією війни проти України і об'єднання світу навколо формули миру Києва, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй.

Україна давно припускає сценарій закінчення війни дипломатичним шляхом, проте домовитися про що-небудь із Росією неможливо. Київ наполягає на справедливому мирі: домовленості мають передбачати припинення вогню, відновлення територіальної цілісності та суверенітету країни в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року і притягнення Росії до відповідальності за її злочини, а Москва - на капітуляції української держави, зі збереженням Кремлем контролю над окупованими територіями та відсутністю реальних гарантій безпеки для України.

Київ робить ставку на дипломатію як на паралельний трек, який має змусити Москву піти на мир на вигідних Україні умовах. Але для цього Україні потрібна стійка військова та політична підтримка як Західного світу, так і Глобального Півдня.

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Що таке формула Зеленського, як виглядає мирний план України, чи приїде на саміт представник Китаю, і на якому етапі Росію буде під'єднано до перемовин - розбирався Главред.

Чому провалилися прямі перемовини України і Росії

Повномасштабний напад на Україну - дуже чіткий сигнал того, що Росія не збиралася і не збирається вести з Києвом жодних реальних перемовин. Уже в перші дні великої війни Москва "пропонувала" Києву капітуляцію, яку було рішуче відкинуто.

Запланований бліцкриг провалився і Росія почала свої спроби "зберегти обличчя". Сторони намагалися знайти точки дотику, але безрезультатно. Україна не отримувала жодних гарантій безпеки, а Росія намагалася просунути свій "сценарій" ліквідації української державності.

30 вересня 2022 року Кремль поставив крапку на перемовинах, коли Путін оголосив про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Причому як на той момент, так і зараз, російські окупанти повністю не контролюють регіони, які вписали у свою Конституцію.

У відповідь президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО: Україна не вестиме перемовини з Володимиром Путіним. Київ готовий лише до реального і справедливого діалогу, до чого не готова Москва і донині.

"Вони (росіяни, - ред.) дійсно майже до останнього сподівалися, що дотиснуть нас до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо - як Фінляндія колись - нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати в НАТО. Фактично ключовий пункт був цей. Усе інше - косметичні та політичні "приправки" про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла", - говорив глава делегації Києва Давид Арахамія, підкреслюючи, що жодних гарантій дотримання росіянами навіть таких домовленостей не було.

Після цього з'являлися "мирні ініціативи" від Бразилії, Ватикану, країн Африки та Китаю. Усі вони підозрілим чином не враховували проблему виведення російських військ з України та повернення окупованих територій під контроль Києва.

Формула миру Зеленського

Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року на саміті Великої двадцятки в Індонезії представив свій план справедливого завершення війни Росії та України. Формула миру з'явилася під акомпанемент так званих жестів доброї волі, коли армія блискавично звільнила від російських військ майже всю Харківську область, Херсон і правобережжя Херсонщини.

Формула Зеленського передбачає завершення війни на базі статуту ООН. На Генеральній асамблеї 23 лютого минулого року ініціативу підтримала 141 держава. Зрозуміло, крім Росії, її сателітів і "нейтральних країн".

Як виглядає формула Зеленського

Пропозиція Зеленського передбачає 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека;

Продовольча безпека;

Енергетична безпека;

Звільнення всіх полонених і депортованих (зокрема українських дітей);

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

Виведення російських військ і припинення бойових дій;

Повернення справедливості;

Протидія екоциду;

Недопущення ескалації;

Фіксація закінчення війни.

Україна пропонує припинити вогонь, провести обмін полоненими і депортованими, створити механізми недопущення війни в майбутньому і документально зафіксувати закінчення війни з РФ.

Обов'язкова умова України - виведення всіх російських військ з українських територій і повернення до кордонів 1991 року.

Що сказано в Статуті ООН

Тут слід звернути увагу на пункт 3 статті 2, де сказано, що всі держави, які є членами ООН, не повинні застосовувати силу проти територіальної цілісності та незалежності інших держав.

"Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в їхніх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності чи політичної незалежності будь-якої держави, так і в будь-який інший спосіб, несумісний із Цілями Об'єднаних Націй", - сказано в документі.

Україна вимагає від Росії поважати принципи ООН і міжнародного права.

Чого очікувати від саміту у Швейцарії

Київ працює над тим, щоб саміт був дійсно глобальним, сказав президент Володимир Зеленський.

"Наша команда зараз, а разом із нею і команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став справді глобальним. Точно можемо сказати: всі континенти будуть представлені - різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток", - запевнив гарант.

Глава держави сподівається, що захід стане відправною точкою до справедливого миру.

"Світова більшість має примусити Росію до миру і може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", - вважає Зеленський.

Мирний саміт має "спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу" - розповіли у МЗС Швейцарії, анонсуючи захід у Бюргенштоку.

Очікується прибуття 160 делегацій світових держав, які візьмуть участь у консультаціях.

Також у Берні зазначили, що Росії на заході не буде. Утім, на певному етапі представник Москви все-таки з'явиться.

"Росія на даному етапі не запрошена... Швейцарія завжди проявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті. Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес. Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - підкреслили у відомстві.

Росія буде на перемовинах, але за двох умов

Україна очікує участі Росії в перемовинах, щоправда, не в тому форматі, який хотіли б бачити в Москві.

Для того, щоб стати суб'єктом процесу, Росія має або зазнати поразки на полі бою, або приєднатися після того, як учасники Саміту миру ухвалять концепцію подальшого розвитку подій, зазначив у інтерв'ю Foreign Policy міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Перший - це успіх на полі бою. Другий - це якщо в нас буде коаліція країн, які поділяють однакові принципи та підходи. І тому цей саміт не має на меті залучити Росію - його мета в тому, щоб об'єднати країни, які розділяють принципи і підходи, на яких будуватимуть подальші дії.

А після цього може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовин. Адже ви маєте рацію: у підсумку не можна покласти край війні без участі обох сторін", - окреслив дипломат позицію Києва.

Крім того, глава МЗС України пояснив, чому на цьому етапі не варто розмовляти з Росією.

"Наш підхід ґрунтується на реаліях і досвіді, який ми отримали між 2014 і 2022 роками... Тоді в нас було майже 200 раундів перемовин із Росією в різних форматах, із посередниками та двосторонніх. Але нічого не спрацювало. Усе це закінчилося повномасштабним вторгненням. Тому ми знаємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл перемовин, якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть у дусі доброї волі", - наголосив Кулеба.

Навряд чи варто очікувати проривів від саміту миру в Швейцарії, вважає політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. Утім, Україна може сформувати умовну команду підтримки і буде зрозуміло, наскільки щиро низка країн ставляться до планів Києва.

На його думку, навіть у країн-партнерів - США, Франції, Великої Британії та Німеччини - немає чіткої та зрозумілої позиції щодо закінчення війни.

"Принаймні потрібне певне в цьому плані, нарешті, сформоване розуміння кінцевої мети, адже ми скільки завгодно можемо говорити про гарні гасла і красиві обіцянки, але хотілося б мати більше якоїсь конкретики", - вважає експерт.

"Ми все робимо для того, щоб Китай був"

Київ покладає надії на те, що Китай вплине на позицію Росії. І це підтверджує заява глави Офісу президента Андрія Єрмака, який сказав: влада докладе максимум зусиль, щоб КНР взяла участь у саміті.

"Ми все робимо для того, щоб Китай був. Китай дуже важливий, і постійно ведуться на різних рівнях за участю наших партнерів консультації. Ми зробимо все для того, щоб Китай був присутній", - запевнив Єрмак.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Позиції Києва і Пекіна розходяться в питанні участі Росії в саміті, зазначив журналіст Віталій Портников. Українська сторона вважає, що Москва має приєднатися до перемовин за фактом ухвалених рішень, а китайці хочуть бачити росіян у перемовинах із перших днів.

"Тому головною розбіжністю в підходах до саміту є українське бачення того, що російських представників треба запросити до участі в саміті вже після того, як очільники інших держав напрацюють спільний підхід до формули завершення війни", - підкреслив Віталій Портников.

Загалом головне завдання України - отримати підтримку своїх мирних ініціатив не лише від Заходу, а й від країн Глобального Півдня, які поки що що щонайменше з обережністю сприймають плани Києва. При цьому Україні до саміту потрібно добитися стабілізації ситуації на полі бою, щоб дипломатичний хід був підкріплений військовими досягненнями.

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