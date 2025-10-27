Рус
5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

Ангеліна Підвисоцька
27 жовтня 2025, 11:06
352
Ця магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
Україну накриє 5-бальна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накриє нова і дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Після затяжної магнітної бурі її потужність кілька днів була на рівні 3-4 балів. Очікується, що зовсім скоро вона посилиться.

відео дня

Сьогодні, 27 жовтня, магнітна буря тримається на рівні 3,7 балів. Однак уже завтра потужність бурі раптово зросте до п'яти балів. Очікується, що на такому ж рівні вона буде і 29 жовтня.

магнітна буря
Україну накриє 5-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу С і В. Повідомляється, що 27 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 15 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - ідеться в повідомленні.

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт закуски, яка зникає зі столу за хвилину

